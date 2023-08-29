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نجاح أول رحلة للطائرة الروسية قصيرة المدى "إس جي-100"
نجاح أول رحلة للطائرة الروسية قصيرة المدى "إس جي-100"
قام النموذج الأولي الاختباري للطائرة الروسية قصيرة المدى "إس جي-100" الذي صنعه مركز إنتاج "اكوفليف" في مدينة كومسومولسك أون أمور، بأول رحلة له. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T09:00+0000
2023-08-29T12:18+0000
روسيا
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خلال الاختبار تم تأكيد العمل المستقر لجميع الأنظمة المحلية الصنع وإمكانية التحكم واستقرار الطائرة في الجو. و كانت مدة الرحلة 54 دقيقة، وتمت على ارتفاعات تصل إلى 3000 متر وسرعة تصل إلى 343 كم / ساعة
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روسيا, العالم

نجاح أول رحلة للطائرة الروسية قصيرة المدى "إس جي-100"

09:00 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 29.08.2023)
© Sputnik النموذج الأولي الاختباري للطائرة الروسية قصيرة المدى "إس جي-100"
 النموذج الأولي الاختباري للطائرة الروسية قصيرة المدى إس جي-100 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik
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قام النموذج الأولي الاختباري للطائرة الروسية قصيرة المدى "إس جي-100" الذي صنعه مركز إنتاج "اكوفليف" في مدينة كومسومولسك أون أمور، بأول رحلة له.
خلال الاختبار تم تأكيد العمل المستقر لجميع الأنظمة المحلية الصنع وإمكانية التحكم واستقرار الطائرة في الجو.
و كانت مدة الرحلة 54 دقيقة، وتمت على ارتفاعات تصل إلى 3000 متر وسرعة تصل إلى 343 كم / ساعة
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