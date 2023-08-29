https://sputnikarabic.ae/20230829/وزارة-الدفاع-اعتراض-طائرة-دون-طيار-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-1080524978.html
وزارة الدفاع: اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود
وزارة الدفاع: اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية اعترضت طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود، وتحطمت. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T12:51+0000
2023-08-29T12:51+0000
2023-08-29T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت: "اليوم، في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة على أهداف في روسيا".وأضافت: "تم اعتراض المركبة الجوية دون طيار وتحطمت في البحر الأسود".وهذا هو الحادث الثاني المماثل اليوم، حيث تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية حوالي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يتهم-زيلينسكي-بتدمير-أوكرانيا-1080509134.html
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روسيا, العالم
وزارة الدفاع: اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود
12:51 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية اعترضت طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود، وتحطمت.
وقالت: "اليوم، في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة على أهداف في روسيا".
وأضافت: "تم اعتراض المركبة الجوية دون طيار وتحطمت في البحر الأسود".
وهذا هو الحادث الثاني المماثل اليوم، حيث تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية حوالي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.