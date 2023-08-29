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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/وزارة-الدفاع-اعتراض-طائرة-دون-طيار-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-1080524978.html
وزارة الدفاع: اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود
وزارة الدفاع: اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية اعترضت طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود، وتحطمت. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T12:51+0000
2023-08-29T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت: "اليوم، في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة على أهداف في روسيا".وأضافت: "تم اعتراض المركبة الجوية دون طيار وتحطمت في البحر الأسود".وهذا هو الحادث الثاني المماثل اليوم، حيث تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية حوالي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يتهم-زيلينسكي-بتدمير-أوكرانيا-1080509134.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وزارة الدفاع: اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود

12:51 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 29.08.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية اعترضت طائرة دون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود، وتحطمت.
وقالت: "اليوم، في حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة على أهداف في روسيا".
وأضافت: "تم اعتراض المركبة الجوية دون طيار وتحطمت في البحر الأسود".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق يتهم زيلينسكي بتدمير أوكرانيا
06:23 GMT
وهذا هو الحادث الثاني المماثل اليوم، حيث تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية حوالي الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
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