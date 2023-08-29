https://sputnikarabic.ae/20230829/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لغوتيريش-إيران-تدفع-حزب-الله-للتحرك-عسكريا-وفرص-التصعيد-تتزايد-1080509781.html
وزير الدفاع الإسرائيلي لغوتيريش: إيران تدفع "حزب الله" للتحرك عسكريا وفرص التصعيد تتزايد
وزير الدفاع الإسرائيلي لغوتيريش: إيران تدفع "حزب الله" للتحرك عسكريا وفرص التصعيد تتزايد
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقر المنظمة بمدينة نيويورك. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T06:32+0000
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وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بحث غالانت وغوتيريش "التهديدات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وعلى رأسها أعمال إيران ضد إسرائيل من خلال تمويل وتسليح حزب الله وحماس والمنظمات الإرهابية الأخرى".وأكد غالانت للأمين العام للأمم المتحدة أن "احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد في أعقاب الانتهاك الصارخ لسيادة إسرائيل من قبل لبنان".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لغوتيريش، إن "إيران تدفع حزب الله للتحرك عسكريا ما يزيد فرص التصعيد"، على حد قوله.وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة. في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية، بحسب نص الشكوى.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الإسرائيلي لغوتيريش: إيران تدفع "حزب الله" للتحرك عسكريا وفرص التصعيد تتزايد
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التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بحث غالانت وغوتيريش "التهديدات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وعلى رأسها أعمال إيران ضد إسرائيل من خلال تمويل وتسليح حزب الله وحماس والمنظمات الإرهابية الأخرى".
وأكد غالانت للأمين العام للأمم المتحدة أن "احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية تتزايد في أعقاب الانتهاك الصارخ لسيادة إسرائيل من قبل لبنان".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي لغوتيريش، إن "إيران تدفع حزب الله للتحرك عسكريا ما يزيد فرص التصعيد"، على حد قوله.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن
الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية، بحسب نص الشكوى.