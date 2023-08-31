https://sputnikarabic.ae/20230831/إعلام-حكومة-النيجر-تعلق-أنشطة-المنظمات-الدولية-في-مناطق-العمليات-العسكرية-1080602287.html
إعلام: حكومة النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية في مناطق العمليات العسكرية
إعلام: حكومة النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية في مناطق العمليات العسكرية
أعلنت سلطات النيجر تعليق أنشطة المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية غير الحكومية في مناطق العمليات العسكرية. 31.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-31T23:21+0000
2023-08-31T23:21+0000
2023-09-01T06:13+0000
العالم
أخبار النيجر
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية النيجرية في الحكومة المشكلة من قبل المجلس العسكري، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "نظرا إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر بتعليق جميع الأنشطة والتحركات في مناطق العمليات مؤقتا".وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.من جانبها، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوّحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20230831/حكومة-بوركينا-فاسو-توافق-على-مشروع-قانون-لإرسال-قوات-عسكرية-إلى-النيجر-1080573557.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار النيجر, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار النيجر, منظمة الأمم المتحدة
إعلام: حكومة النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية في مناطق العمليات العسكرية
23:21 GMT 31.08.2023 (تم التحديث: 06:13 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت سلطات النيجر تعليق أنشطة المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية غير الحكومية في مناطق العمليات العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية النيجرية في الحكومة المشكلة من قبل المجلس العسكري، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "نظرا إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر بتعليق جميع الأنشطة
والتحركات في مناطق العمليات مؤقتا".
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
من جانبها، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوّحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.