https://sputnikarabic.ae/20230831/الاتحاد-الأفريقي-يقرر-تعليق-مشاركة-الغابون-في-جميع-فعالياته-1080594388.html
الاتحاد الأفريقي يقرر تعليق مشاركة الغابون في جميع فعالياته
الاتحاد الأفريقي يقرر تعليق مشاركة الغابون في جميع فعالياته
أعلن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، عن "تعليق مشاركة الغابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له"، وذلك في أعقاب الانقلاب... 31.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-31T17:23+0000
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وقالت المجلس على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إنه "يدين بشدة استيلاء الجيش على السلطة في جمهورية الغابون والذي أطاح برئيس البلاد، علي بونغو، في 30 أغسطس/ آب الجاري، ويقرر بناء على ذلك التعليق الفوري لمشاركة الغابون في في جميع أنشطة وفعاليات الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته".وأضاف البيان أن قرار تعليق مشاركة الغابون في فعاليته، سوف يستمر لحين "استعادة النظام الدستوري في البلاد".وتم اتخاد قرار تعليق مشاركة الغابون في جميع فعاليات الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع ترأسه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية، النيجيري بانكولي أديوي، والرئيس الحالي للمجلس، ويلي نياميتوي، من بوروندي.وفي وقت سابق من صباح، أمس الأربعاء، سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الغابونية ليبرفيل.وأعلن عسكريون في الجيش الغابوني، بقيادة قائد الحرس الجمهوري، بريس أوليغي نغيما، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.وجرى انتخاب رئيس الغابون علي بونغو، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاما.وأعلنت السلطات في الغابون، إعادة انتخاب بونغو، لفترة رئاسية ثالثة، بعد الفوز بنسبة 64.2%، في انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.يشار إلى أن الغابون شهدت في عام 2019 محاولة انقلاب فاشلة، حيث حاولت مجموعة من الضباط السيطرة على الحكم ومنعت بث كلمة للرئيس علي بونغو، الذي كان في رحلة إلى المغرب للتعافي من مرضه.
https://sputnikarabic.ae/20230831/الخارجية-الأمريكية-تدعو-المتمردين-في-الغابون-إلى-إطلاق-سراح-أعضاء-الحكومة-المحتجزين-1080573386.html
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أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الاتحاد الأفريقي يقرر تعليق مشاركة الغابون في جميع فعالياته
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أعلن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، عن "تعليق مشاركة الغابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له"، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الجاري.
وقالت المجلس على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إنه "يدين بشدة استيلاء الجيش على السلطة في جمهورية الغابون والذي أطاح برئيس البلاد، علي بونغو، في 30 أغسطس/ آب الجاري، ويقرر بناء على ذلك التعليق الفوري لمشاركة الغابون في في جميع أنشطة وفعاليات الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته".
وأضاف البيان أن قرار تعليق مشاركة الغابون في فعاليته، سوف يستمر لحين "استعادة النظام الدستوري في البلاد".
وتم اتخاد قرار تعليق مشاركة الغابون في جميع فعاليات الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع
ترأسه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية، النيجيري بانكولي أديوي، والرئيس الحالي للمجلس، ويلي نياميتوي، من بوروندي.
وفي وقت سابق من صباح، أمس الأربعاء، سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الغابونية ليبرفيل.
وأعلن عسكريون في الجيش الغابوني، بقيادة قائد الحرس الجمهوري، بريس أوليغي نغيما، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.
وجرى انتخاب رئيس الغابون
علي بونغو، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاما.
وأعلنت السلطات في الغابون، إعادة انتخاب بونغو، لفترة رئاسية ثالثة، بعد الفوز بنسبة 64.2%، في انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.
يشار إلى أن الغابون شهدت في عام 2019 محاولة انقلاب فاشلة، حيث حاولت مجموعة من الضباط السيطرة على الحكم ومنعت بث كلمة للرئيس علي بونغو، الذي كان في رحلة إلى المغرب للتعافي من مرضه.