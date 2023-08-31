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https://sputnikarabic.ae/20230831/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-طبية-وغذائية-لمشفى-بصرى-الشام-في-ريف-درعا-1080599769.html
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
قام المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للمشفى الوطني في مدينة "بصرى الشام" في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا. 31.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-31T19:23+0000
2023-08-31T19:23+0000
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وتلقى مشفى "بصرى" الوطني معدات طبية ولوجستية منها ما هو مخصص للحماية الشخصية (أثواب وقفازات طبية وأقنعة)، ومعدات طبية مطهرات وخافضات حرارة، إلى جانب شحنة أدوية متنوعة.وتم خلال الحملة التي نفذها مركز المصالحة توزيع 3 أطنان من المساعدات الغذائية عبر 300 سلة غذائية، تحتوي كل منها سلع غذائية أساسية من دقيق وأرز وشاي وسكر وزيت نباتي.وقاد اللواء إيغور سمولي، رئيس مركز المصالحة في سوريا، حملة المساعدات التي نفذها الجيش الروسي في المدينة.وقال اللواء سمولي: "أقمنا اليوم نشاطًا في مستشفى مدينة بصرى، الذي يتمتع بأهمية كبيرة في الرعاية الصحية بالمحافظة".وأشار إلى أن مشفى "بصرى الشام الوطني" يقدم الخدمات الطبية لنحو 400 ألف مواطن سوري من سكان المدنية والقرى والبلدات التابعة لها، لذا فإن مساعدتنا مطلوبة بشدة هنا".وأعرب مدير المشفى والسلطات المحلية القائمة، عن امتنانهم للعسكريين الروس على شحنة المساعدات التي قدموها للمدينة.
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تقارير سبوتنيك, حصري
تقارير سبوتنيك, حصري

الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا

19:23 GMT 31.08.2023
© Sputnik . Ali Hashemالجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى بصرى الشام في ريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
قام المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للمشفى الوطني في مدينة "بصرى الشام" في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا.
وتلقى مشفى "بصرى" الوطني معدات طبية ولوجستية منها ما هو مخصص للحماية الشخصية (أثواب وقفازات طبية وأقنعة)، ومعدات طبية مطهرات وخافضات حرارة، إلى جانب شحنة أدوية متنوعة.
© Sputnik . ali hashemالجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى بصرى الشام في ريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
© Sputnik . ali hashem
وتم خلال الحملة التي نفذها مركز المصالحة توزيع 3 أطنان من المساعدات الغذائية عبر 300 سلة غذائية، تحتوي كل منها سلع غذائية أساسية من دقيق وأرز وشاي وسكر وزيت نباتي.
© Sputnik . ali hashemالجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى بصرى الشام في ريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
© Sputnik . ali hashem
وقاد اللواء إيغور سمولي، رئيس مركز المصالحة في سوريا، حملة المساعدات التي نفذها الجيش الروسي في المدينة.
© Sputnik . ali hashemالجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى بصرى الشام في ريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
© Sputnik . ali hashem
وقال اللواء سمولي: "أقمنا اليوم نشاطًا في مستشفى مدينة بصرى، الذي يتمتع بأهمية كبيرة في الرعاية الصحية بالمحافظة".
© Sputnik . ali hashemالجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى بصرى الشام في ريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وغذائية لمشفى "بصرى الشام" في ريف درعا
© Sputnik . ali hashem
وأشار إلى أن مشفى "بصرى الشام الوطني" يقدم الخدمات الطبية لنحو 400 ألف مواطن سوري من سكان المدنية والقرى والبلدات التابعة لها، لذا فإن مساعدتنا مطلوبة بشدة هنا".
وأعرب مدير المشفى والسلطات المحلية القائمة، عن امتنانهم للعسكريين الروس على شحنة المساعدات التي قدموها للمدينة.
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