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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230831/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1080600066.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك. 31.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-31T19:25+0000
2023-08-31T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، 31 آب/ أغسطس، حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد منشآت على الأراضي الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته في "تليغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.وشنت أوكرانيا، أمس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230831/ضابط-أمريكي-نظام-كييف-يكرر-سيناريو-ألمانيا-النازية---1080590936.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك

19:25 GMT 31.08.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، 31 آب/ أغسطس، حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد منشآت على الأراضي الروسية".

وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
ضابط أمريكي: نظام كييف يكرر سيناريو ألمانيا النازية
أمس, 15:57 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته في "تليغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.
وشنت أوكرانيا، أمس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.
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