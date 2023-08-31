https://sputnikarabic.ae/20230831/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1080600066.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك. 31.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-31T19:25+0000
2023-08-31T19:25+0000
2023-08-31T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، 31 آب/ أغسطس، حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد منشآت على الأراضي الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته في "تليغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.وشنت أوكرانيا، أمس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230831/ضابط-أمريكي-نظام-كييف-يكرر-سيناريو-ألمانيا-النازية---1080590936.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اليوم، 31 آب/ أغسطس، حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد منشآت على الأراضي الروسية".
وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته في "تليغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.
وشنت أوكرانيا، أمس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.