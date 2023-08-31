https://sputnikarabic.ae/20230831/المدارس-الخاصة-في-لبنان-ترفع-أقساطها-نحو-5-أضعاف-والدفع-بالدولار-1080593973.html

المدارس الخاصة في لبنان ترفع أقساطها نحو 5 أضعاف والدفع بالدولار

المدارس الخاصة في لبنان ترفع أقساطها نحو 5 أضعاف والدفع بالدولار

مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي في لبنان، عدّلت المدارس الخاصة أقساطها المدرسية و"دولرت" القسم الأكبر منه، تماشيًا مع الأزمة الاقتصادية في البلاد. 31.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-31T17:16+0000

2023-08-31T17:16+0000

2023-08-31T17:16+0000

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ويسيطر القلق على الأسر اللبنانية التي لا تزال تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية في القطاع العام تحديدًا، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تمنعهم من دفع الأقساط المدرسية لأولادهم في المدارس الخاصة.وأشارت إلى أن "الأهل هم الشركاء القانونيين، وهم من يحددون قيمة القسط المدرسي وفقًا للقانون، وما حصل حاليًا هو إلغاء دور لجان الأهل وتحديد الأقساط دون أي عودة للوثائق والوقائع وطريقة إعداد الأقساط، وبغياب تام لوزارة التربية في وضع معايير وضوابط لهذه الأقساط".وأوضحت الطويل أنه "في الاجتماع الأخير في وزارة التربية كان هناك قرارًا بإنشاء لجنة لوضع ضوابط ومعايير للأقساط، ومر فترة شهرين ولم تؤلف، هذه الفوضى العارمة أدت إلى صدمة لدى الأهالي لأن الأقساط ارتفعت 4 أو 5 مرات وهذا يفوق قدرة اللبنانيين، لأنه لا يتقاضى الجميع رواتبهم بالدولار، ولا كل اللبنانيين ارتفعت رواتبهم بالليرة اللبنانية خاصة موظفي القطاع العام، وخاصة أن موظفي القطاع العام يأخذون المنح المدرسية من الدولة لتسجيل أولادهم في المدارس الخاصة، ويشكلون 30 إلى 40% من تلامذة المدارس الخاصة، هذه المنح لم يتم رفعها، وهناك بعض أهالي القطاع العام لا يعلمون كيف سيسجلون أولادهم، وبنفس الوقت هناك أناس إضطروا إلى التسرب إلى مدارس أرخص".واعتبرت أن "الوضع ضبابي، والمدارس بدأت بتمديد مهل التسجيل واضح أن نسبة التسجيل غير مرتفعة، والسؤال هنا هل سيسطيع الأهل دفع الأقساط خلال العام".وفي السياق نفسه، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"سبوتنيك" إن "كل الأمور الحياتية تدولرت وليس فقط الأقساط المدرسية، بسبب الانهيار الاقتصادي الكبير في البلد".واعتبر أن "المعلمين هم جزء من الناس التي انهارت أوضاعهم، ومثلهم مثل الـ80% من الشعب اللبناني الذين أضحوا تحت خط الفقر، نتيجة الأزمة السياسية، بلد من دون مؤسسات من دون رئيس جمهورية من دون حكومة، جميع المؤسسات معطلة".وأوضح أن "القانون 515 يقول إن 65% من قيمة الأموال هي للمعلمين، والقسم الكبير من الأقساط هي للمعلمين وليس للمدرسة، وهنا دور لجان الأهل".واعتبر محفوض أن "المعلمين عدة مجموعات، مدرسة تأخذ أقساط مقبولة من الأهل وتعطي راتب مقبول للمعلمين، ومجموعة ثانية ترفع الأقساط على الأهالي وتعطي فتات للمعلمين، ومجموعة ثالثة لا زالت تدفع بالليرة اللبنانية للمعلمين".

https://sputnikarabic.ae/20230831/محلل-سياسي-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-تريد-تحويل-الـيونيفل-في-لبنان-من-قوة-حفظ-سلام-إلى-قوة-احتلال-1080592496.html

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