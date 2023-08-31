https://sputnikarabic.ae/20230831/بري-يدعو-الكتل-السياسية-اللبنانية-إلى-حوار-لـ7-أيام-لانتخاب-رئيس-للجمهورية-1080597611.html

بري يدعو الكتل السياسية اللبنانية إلى حوار لـ7 أيام لانتخاب رئيس للجمهورية

بري يدعو الكتل السياسية اللبنانية إلى حوار لـ7 أيام لانتخاب رئيس للجمهورية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس، التكتلات السياسية اللبنانية إلى الحوار لمدة حدها الأقصى 7 أيام من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتخاب رئيس... 31.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-31T19:16+0000

2023-08-31T19:16+0000

2023-08-31T19:16+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596221_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87b463fb451347060921edd2a7011e3a.jpg

جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ45 "لاختطاف مؤسس "حركة أمل" الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، التي حمّل فيها "السلطات الليبية القائمة حاليا المسؤولية إذا ما استمرت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني، وحجب المعطيات التي تفيد التحقيق العدلي في قضية اختطاف واختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، بحسب قوله. وأضاف بري قائلا بهذه المناسبة: "45 عاما تبحر الكلمات حيث أنت محراب صلاة ودرب جهاد عباءتك تمتد مساحة لوطن، 45 عاما أنت حيث أنت وكلما التمسنا طيفك نقرأ الحاضر نصرا وترسم لنا المستقبل فأنت الصدر لنا دون العالمين أو القبر".وتطرق بري في كلمته إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالقول: "عملنا من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد أنه كان يجب أن ينجز، بالأمس واليوم وغدا قبل بعده، وقبل فوات الأوان ولا بد من المصارحة لتصويب مسار بعض الأطراف في الداخل لا سيما للوشاة".وأكد أن "الاستحقاق الرئاسي لا ينجز بهذه الطريقة"، وتسائل إن "كان على رئيس المجلس أن يدرج على جدول أعمال الجلسة الأخيرة تشريع الشذوذ الجنسي؟ كي يكتمل عقد الجلسة، عرضنا وديننا خط أحمر ونقطة على السطر".وجدد بري دعوته الأفرقاء اللبنانيين للحوار قائلا: "للمرة الأخيرة أقول تعالوا في شهر أيلول (سبتمبر) لحوار في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية لمدة حدها الاقصى 7 أيام وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية".وقال بري حول ملف النفط والغاز: "كلي أمل إن شاء الله أن التنقيب في البلوك رقم "9" سيأتي أُكله والشكر والتقدير لمن صنع هذا الإنجاز للشهداء الذين رسموه والشكر لأمير البحر الاستشهادي، هشام فحص".وقال بري معلقا على التهديدات الإسرائيلية للبنان: "مع تصاعد وتيرة التهديدات في الكيان الاسرائيلي تجاه لبنان وآخرها إعادة لبنان إلى العصر الحجري نؤكد أن "حركة أمل" معنية إلى جانب أخوتها في "حزب الله" لكي يكون كل فرد منها فدائيًا للدفاع عن حدود لبنان".وتطرق بري في كلمته للشأن الإقليمي، وقال في الوضع الفلسطيني: "القدس هي قبلتنا والرهان يبقى على سواعد المقاومين في كل فلسطين المحتلة".وحول الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، قال بري: "الرهان على الإخوان في مخيمات الشتات في لبنان بوجوب الوعي والتنبه من الوقوع في براثن الاقتتال الداخلي وما حصل في مخيم عين الحلوة يدمي القلب وهو لو استمر أو تكرر وممنوع أن يتكرر، سيكون بمثابة طعنات الخناجر في ظهور المقاومين وعمل مشبوه".وعن الوضع في سوريا، أكد بري أن "وقوفنا إلى جانب سوريا وحقها في الاستفادة والاستثمار في حقولها ونقدر ما بدأته السعودية ومصر والجزائر من مبادرة وعودة سوريا إلى الجامعة العربية ونستغرب حالة التخبط والخجل في لبنان الرسمي".وتطرق أيضا للحديث عن العراق قائلا: "في أجواء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ننظر بأمل وارتياح إلى مسار التعافي الذي يسلكه العراق فاستقراره وتقدمه يوفر مظلة أمن وأمان للمنطقة".وقال عن إعادة تفعيل العلاقات الإيرانية السعودية: "نقدر عاليًا لقيادات إيران والسعودية الاتفاق بينهما، ونطلع بأمل كبير للعمل به وتنفيذ كل مندرجاته من إيجابيات كبرى تتعدى النطاق الجغرافي والمصالح المشتركة للبلدين، إنما تطال هذه الإيجابيات مصالح كافة دول المنطقة وشعوبها في الاستقرار والتقدم والاقتدار".

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان