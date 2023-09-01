https://sputnikarabic.ae/20230901/أطفال-يلهون-بـهمر-من-مخلفات-اشتباكات-المسلحين-الموالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-فيديو-1080609663.html
أطفال يلهون بـ"همر" من مخلفات اشتباكات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو
أطفال يلهون بـ"همر" من مخلفات اشتباكات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو
حصل مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، على مقطع فيديو يظهر أطفالًا من أبناء قبيلة "العكيدات" العربية وهم يلهون ببقايا عربة عسكرية أمريكية الصنع نوع "همر"، تمكن أبناء... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T12:15+0000
2023-09-01T12:15+0000
2023-09-01T12:27+0000
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ويظهر الفيديو مجموعة من الأطفال الصغار تغمرهم الفرحة بتدمير المدرعة الأمريكية بالقرب من أحد مقرات المسلحين الموالين لها في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، حيث سيطر أبناء العشائر عليه بعد معارك طاحنة مع "قسد".وأكّدت مصادر محلية وعشائرية في ريف دير الزور، لمراسل "سبوتنيك"، سيطرة أبناء العشائر الكاملة على مدن هجين والحوايج وذيبان وبلدات السوسة والجرذي في ريف دير الزور، اليوم الجمعة، بعد طرد قوات "قسد" منها، وذلك بعد معارك واشتباكات عنيفة أدت لتدمير واحتراق أكثر من 7 مدرعات أمريكية الصنع في مباني البريد والمدرسة في بلدة الحوايج وبلدة ذيبان شرقي دير الزور.وتشهد مدن وبلدات وقرى ريف دير الزور الشرقي والشمالي، منذ أسبوع تقريبًا، حربًا واشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" المدعومة من قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي من طرف وعناصر "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد"، وأبناء العشائر العربية من طرف آخر، على خلفية اعتقال وعزل مجموعة كبيرة من قياديي "مجلس دير الزور العسكري " وفي مقدمتهم المدعو أحمد الخبيل أبو خولة، قائد "المجلس".
https://sputnikarabic.ae/20230831/معارك-داخلية-تخللها-انشقاقات-وإعدامات-بين-المسلحين-الموالين-لواشنطن-شرقي-سوريا-1080595557.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
أطفال يلهون بـ"همر" من مخلفات اشتباكات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا... فيديو
12:15 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
حصري
حصل مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، على مقطع فيديو يظهر أطفالًا من أبناء قبيلة "العكيدات" العربية وهم يلهون ببقايا عربة عسكرية أمريكية الصنع نوع "همر"، تمكن أبناء العشائر العربية من تدميرها، فجر اليوم الجمعة الأول من أيلول/ سبتمبر، بعد اشتباكات مع قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، في ريف دير الزور.
ويظهر الفيديو مجموعة من الأطفال الصغار تغمرهم الفرحة بتدمير المدرعة الأمريكية بالقرب من أحد مقرات المسلحين الموالين لها في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، حيث سيطر أبناء العشائر عليه بعد معارك طاحنة مع "قسد".
وأكّدت مصادر محلية وعشائرية في ريف دير الزور، لمراسل "سبوتنيك"، سيطرة أبناء العشائر الكاملة على مدن هجين والحوايج وذيبان وبلدات السوسة والجرذي في ريف دير الزور، اليوم الجمعة، بعد طرد قوات "قسد" منها، وذلك بعد معارك واشتباكات عنيفة أدت لتدمير واحتراق أكثر من 7 مدرعات أمريكية الصنع في مباني البريد والمدرسة في بلدة الحوايج وبلدة ذيبان شرقي دير الزور.
وأوضحت مصادر عشائرية لــ"سبوتنيك"، أن "أكثر من 1000 مسلح تابعين لقوات "قسد" من أبناء العشائر في دير الزور، أعلنوا انشقاقهم عنها، منهم 700 مسلح من "لواء الباغوز" شرقي دير الزور".
وتشهد مدن وبلدات وقرى ريف دير الزور الشرقي والشمالي، منذ أسبوع تقريبًا، حربًا واشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" المدعومة من قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي من طرف وعناصر "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد"، وأبناء العشائر العربية من طرف آخر، على خلفية اعتقال وعزل مجموعة كبيرة من قياديي "مجلس دير الزور العسكري " وفي مقدمتهم المدعو أحمد الخبيل أبو خولة، قائد "المجلس".