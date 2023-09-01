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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/أوكرانيا-تقيم-الخطر-من-نشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-1080608955.html
أوكرانيا تقيم الخطر من نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
أوكرانيا تقيم الخطر من نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
صرّح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن خطر الأسلحة النووية التي تلقتها بيلاروسيا هو صفر بالنسبة لأوكرانيا. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T11:46+0000
2023-09-01T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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وأعلن الرئيس البيلاروسي، أليكساندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أنه "قد نُشر على أراضي بيلاروسيا أسلحة نووية أقوى بثلاث مرات من القنابل المستخدمة في انفجار هيروشيما وناغازاكي".وقال بودانوف في مقابلة مع قناة "1+1" التلفزيونية: "الخطر بالنسبة لأوكرانيا هو صفر، لأن هذا ليس سلاحا نوويا، بل وسيلة للردع النووي، هذه لعبة سياسية، بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار قنابل نووية لطائرات "سو -27 إم" إلى بيلاروسيا".وأوضح بوتين أن "روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود".تحتفظ الولايات المتحدة بـ 100 سلاح نووي تكتيكي في أوروبا وتركيا، ويتم تخزين الشحنات بسعة 0.3 إلى 50 كيلوطن لقنابل "بي 61-3" و "بي 61 - 4" في ست قواعد في خمس دول من الـ"ناتو"، وهم بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230901/صواريخ-روسية-تستهدف-اجتماعا-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-فيديو-1080606005.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

أوكرانيا تقيم الخطر من نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

11:46 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 01.09.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرّح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن خطر الأسلحة النووية التي تلقتها بيلاروسيا هو صفر بالنسبة لأوكرانيا.
وأعلن الرئيس البيلاروسي، أليكساندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أنه "قد نُشر على أراضي بيلاروسيا أسلحة نووية أقوى بثلاث مرات من القنابل المستخدمة في انفجار هيروشيما وناغازاكي".
وقال بودانوف في مقابلة مع قناة "1+1" التلفزيونية: "الخطر بالنسبة لأوكرانيا هو صفر، لأن هذا ليس سلاحا نوويا، بل وسيلة للردع النووي، هذه لعبة سياسية، بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار قنابل نووية لطائرات "سو -27 إم" إلى بيلاروسيا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "موسكو ومينسك، اتفقتا على أنهما ومن دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا".

وأوضح بوتين أن "روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود".
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية تستهدف اجتماعا لقيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك... فيديو
08:22 GMT
تحتفظ الولايات المتحدة بـ 100 سلاح نووي تكتيكي في أوروبا وتركيا، ويتم تخزين الشحنات بسعة 0.3 إلى 50 كيلوطن لقنابل "بي 61-3" و "بي 61 - 4" في ست قواعد في خمس دول من الـ"ناتو"، وهم بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.
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