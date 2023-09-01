https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-بايدن-لا-يعتزم-لقاء-الرئيس-الصيني-بشكل-رسمي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1080605788.html
إعلام: بايدن لا يعتزم لقاء الرئيس الصيني بشكل رسمي في قمة مجموعة العشرين
إعلام: بايدن لا يعتزم لقاء الرئيس الصيني بشكل رسمي في قمة مجموعة العشرين
أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتزم عقد لقاء رسمي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T07:56+0000
2023-09-01T07:56+0000
2023-09-01T07:56+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080210118_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09e3ae0524846c80490dfdef54426273.jpg
وذكرت شبكة "إن بي سي"، نقلًا عن مسؤولَين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، لم يفصحا عن أسميهما، بأن "الرئيس جو بايدن لا يعتزم، على هامش قمة العشرين، اللقاء بشكل رسمي مع، شي جين بينغ، ومن المحتمل أن يلتقيا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد لعقد لقاء رسمي بعد".ومن جانبه، أعرب بايدن، قبل ذلك، عن أمله بأن يزور الرئيس الصيني، جين بينغ، والذي انقطع معه التواصل منذ فترة طويلة، شخصيا في أيلول/ سبتمبر الجاري، في نيودلهي للمشاركة في قمة العشرين.وأضافت "إن بي سي"، وفقا لمصادرها، بأنه إذا توجه الرئيس الصيني إلى قمة مجموعة العشرين، فمن المرجح أن "يتبادل الزعيمان المجاملات" أو يتبادلان التحية.وتؤكد الشبكة أن "هذا التفاعل المتوقع سيكون الأكبر (بين قادة الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية) في الوقت الحالي".ومن المقرر أن تُعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، في العاصمة الهندية بشكل مباشر (بحضور قادة الدول). وسيمثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230831/مستشار-في-الاستخبارات-الأمريكية-بايدن-سيؤجل-الصراع-في-أوكرانيا-حتى-الانتخابات-ثم-يتركها-1080578304.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/12/1080210118_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4aa29a44b5be8f466f3ae865d57e6aef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: بايدن لا يعتزم لقاء الرئيس الصيني بشكل رسمي في قمة مجموعة العشرين
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتزم عقد لقاء رسمي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في نيودلهي.
وذكرت شبكة "إن بي سي"، نقلًا عن مسؤولَين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، لم يفصحا عن أسميهما، بأن "الرئيس جو بايدن لا يعتزم، على هامش قمة العشرين، اللقاء بشكل رسمي مع، شي جين بينغ، ومن المحتمل أن يلتقيا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد لعقد لقاء رسمي بعد".
ومن جانبه، أعرب بايدن، قبل ذلك، عن أمله بأن يزور الرئيس الصيني، جين بينغ، والذي انقطع معه التواصل منذ فترة طويلة، شخصيا في أيلول/ سبتمبر الجاري، في نيودلهي للمشاركة في قمة العشرين.
وأضافت "إن بي سي"، وفقا لمصادرها، بأنه إذا توجه الرئيس الصيني إلى قمة مجموعة العشرين، فمن المرجح أن "يتبادل الزعيمان المجاملات" أو يتبادلان التحية.
وتؤكد الشبكة أن "هذا التفاعل المتوقع سيكون الأكبر (بين قادة الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية) في الوقت الحالي".
ومن المقرر أن تُعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، في العاصمة الهندية بشكل مباشر (بحضور قادة الدول). وسيمثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.