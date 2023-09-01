https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-بايدن-لا-يعتزم-لقاء-الرئيس-الصيني-بشكل-رسمي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1080605788.html

إعلام: بايدن لا يعتزم لقاء الرئيس الصيني بشكل رسمي في قمة مجموعة العشرين

إعلام: بايدن لا يعتزم لقاء الرئيس الصيني بشكل رسمي في قمة مجموعة العشرين

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتزم عقد لقاء رسمي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في... 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T07:56+0000

2023-09-01T07:56+0000

2023-09-01T07:56+0000

العالم

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وذكرت شبكة "إن بي سي"، نقلًا عن مسؤولَين في الإدارة الرئاسية الأمريكية، لم يفصحا عن أسميهما، بأن "الرئيس جو بايدن لا يعتزم، على هامش قمة العشرين، اللقاء بشكل رسمي مع، شي جين بينغ، ومن المحتمل أن يلتقيا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد لعقد لقاء رسمي بعد".ومن جانبه، أعرب بايدن، قبل ذلك، عن أمله بأن يزور الرئيس الصيني، جين بينغ، والذي انقطع معه التواصل منذ فترة طويلة، شخصيا في أيلول/ سبتمبر الجاري، في نيودلهي للمشاركة في قمة العشرين.وأضافت "إن بي سي"، وفقا لمصادرها، بأنه إذا توجه الرئيس الصيني إلى قمة مجموعة العشرين، فمن المرجح أن "يتبادل الزعيمان المجاملات" أو يتبادلان التحية.وتؤكد الشبكة أن "هذا التفاعل المتوقع سيكون الأكبر (بين قادة الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية) في الوقت الحالي".ومن المقرر أن تُعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، في العاصمة الهندية بشكل مباشر (بحضور قادة الدول). وسيمثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

https://sputnikarabic.ae/20230831/مستشار-في-الاستخبارات-الأمريكية-بايدن-سيؤجل-الصراع-في-أوكرانيا-حتى-الانتخابات-ثم-يتركها-1080578304.html

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