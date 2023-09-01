https://sputnikarabic.ae/20230901/إيران-تشدد-على-رفض-التدخل-الأجنبي-بالشؤون-الداخلية-لأي-بلد-خاصة-لبنان-1080610942.html
إيران تشدد على رفض التدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية لأي بلد خاصة لبنان
إيران تشدد على رفض التدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية لأي بلد خاصة لبنان
صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، بأن إيران ترفض التدخل الأجنبي بشؤون الدول الأخرى ومن ضمنها لبنان، مؤكدًا أن الملف الرئاسي... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T12:59+0000
2023-09-01T12:59+0000
2023-09-01T12:59+0000
العالم
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وأكدّ عبد اللهيان، خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن "موضوع انتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصّل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس".ونوّه عبد اللهيان أنه "تمت مناقشة الملفات الثنائية كافة ومستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، كما أننا مستعدون للتعاون لحل أزمة الكهرباء"، مؤكدا على أن التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها.وأوضح أنه "كان هناك محاولة لإدراج مهمة قوات اليونيفيل تحت الفصل السابع بطريقة مقنعة، لكن نجحنا بإعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاق المقر".ووصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، قادمًا من العاصمة السورية دمشق، بعدما التقى يوم أمس الخميس، بالرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230901/وزير-الخارجية-الإيراني-تحسين-العلاقات-مع-السعودية-يؤثر-إيجابا-على-الشرق-الأوسط-1080608246.html
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العالم
إيران تشدد على رفض التدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية لأي بلد خاصة لبنان
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صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، بأن إيران ترفض التدخل الأجنبي بشؤون الدول الأخرى ومن ضمنها لبنان، مؤكدًا أن الملف الرئاسي اللبناني هو شأن داخلي.
وأكدّ عبد اللهيان، خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن "موضوع انتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصّل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس".
ونوّه عبد اللهيان أنه "تمت مناقشة الملفات الثنائية كافة ومستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، كما أننا مستعدون للتعاون لحل أزمة الكهرباء"، مؤكدا على أن التعاون بين إيران ولبنان
سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها.
وأفاد عبدالله بو حبيب بأن "قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ووافقنا على التجديد لقوات اليونيفيل".
وأوضح أنه "كان هناك محاولة لإدراج مهمة قوات اليونيفيل تحت الفصل السابع
بطريقة مقنعة، لكن نجحنا بإعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاق المقر".
وذكر بوحبيب أن "الوزير عبد اللهيان، أكد خلال اللقاء أن الاتفاق الإيراني السعودي قائم ومستمر".
ووصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، قادمًا من العاصمة السورية دمشق، بعدما التقى يوم أمس الخميس، بالرئيس السوري بشار الأسد.