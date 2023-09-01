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https://sputnikarabic.ae/20230901/اقتصادي-أمريكي-يصف-عواقب-توسع-مجموعة-بريكس-1080604097.html
اقتصادي أمريكي يصف عواقب توسع مجموعة "بريكس"
اقتصادي أمريكي يصف عواقب توسع مجموعة "بريكس"
أعلن الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أن توسيع "بريكس" سيعمل على تعزيز أعضاء الرابطة، وتوفير وزن أكبر في المفاوضات الدولية،... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T05:31+0000
2023-09-01T05:31+0000
العالم
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وقال ساكس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "توسيع بريكس سيعزز أعضاء بريكس ويمنحهم وزنا أكبر في المفاوضات في المنتديات الدولية".وأضاف ساكس أن التأثير الآخر لتوسع بريكس سيكون تعزيز أوبك+، فضلا عن الدور القيادي لبريكس في الإنتاج العالمي وتجارة المعادن الاستراتيجية.وأشار البروفيسور إلى أن العالم في خضم تحوّل عميق في مجال الطاقة نحو طاقة خالية من الكربون، وستلعب دول بريكس دورًا رئيسيًا ورائدًا في هذا الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20230830/توسع-تجمع-بريكس-وبداية-جديدة-لعصر-متعدد-الأقطاب--1080557129.html
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العالم

اقتصادي أمريكي يصف عواقب توسع مجموعة "بريكس"

05:31 GMT 01.09.2023
© AFP 2023 / MARCO LONGARIأعلام الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس"
أعلام الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا الدول المؤسسة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
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أعلن الخبير الاقتصادي الأمريكي والأستاذ في جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أن توسيع "بريكس" سيعمل على تعزيز أعضاء الرابطة، وتوفير وزن أكبر في المفاوضات الدولية، وكذلك تعزيز "أوبك +" فيما يتعلق بأجندة الطاقة.
وقال ساكس، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "توسيع بريكس سيعزز أعضاء بريكس ويمنحهم وزنا أكبر في المفاوضات في المنتديات الدولية".
توسع تجمع بريكس وبداية جديدة لعصر متعدد الأقطاب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
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توسع تجمع "بريكس" وبداية جديدة لعصر متعدد الأقطاب
30 أغسطس, 13:57 GMT
وأضاف ساكس أن التأثير الآخر لتوسع بريكس سيكون تعزيز أوبك+، فضلا عن الدور القيادي لبريكس في الإنتاج العالمي وتجارة المعادن الاستراتيجية.
وأشار البروفيسور إلى أن العالم في خضم تحوّل عميق في مجال الطاقة نحو طاقة خالية من الكربون، وستلعب دول بريكس دورًا رئيسيًا ورائدًا في هذا الأمر.
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