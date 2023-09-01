https://sputnikarabic.ae/20230901/الأمم-المتحدة-تسعى-للتواصل-مع-قادة-الانقلاب-في-النيجر-بعد-تعليق-عمل-وكالاتها-في-البلاد-1080616310.html
الأمم المتحدة تسعى للتواصل مع قادة الانقلاب في النيجر بعد تعليق عمل وكالاتها في البلاد
الأمم المتحدة تسعى للتواصل مع قادة الانقلاب في النيجر بعد تعليق عمل وكالاتها في البلاد
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن توقف وكالاتها ومنظمات أخرى تابعة لها في النيجر، نتيجة لقرار صادر من قبل قادة الانقلاب العسكري في البلاد. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T16:16+0000
2023-09-01T16:16+0000
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وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، للصحفيين في جنيف: "لقد رأينا التقارير، ونحن على اتصال مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لنفهم بشكل أفضل ما يعنيه هذا، وتداعياته على العمل الإنساني"، وفقا لصحيفة "فانغارد" النيجيرية.وجاءت تصريحات فيلوتشي، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، في وقت متأخر أمس الخميس، أنها "ستمنع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من العمل في مناطق العمليات العسكرية، وذلك بسبب الوضع الأمني الحالي".وأضافت الوزارة أن "جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة بشكل مؤقت".واستولى القادة العسكريون في النيجر على السلطة، بواسطة انقلاب وقع، في 26 يوليو/ تموز الماضي، والذي تسبب في الإطاحة برئيس البلاد، محمد بازوم.ومن بين المبررات التي قدمها قادة الانقلاب لعزل بازوم، المنتخب ديمقراطيا، الوضع الأمني المتردي في البلاد.لكن منذ الانقلاب، استمرت الهجمات، إذ أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا، بسبب أعمال العنف التي وقعت، في الشهر الماضي وحده.وأضافت أنه "نزح بالفعل أكثر من 710 ألف شخص داخل البلاد، بما في ذلك النيجيريين النازحين، واللاجئين، وطالبي اللجوء من البلدان المجاورة".
https://sputnikarabic.ae/20230831/إعلام-حكومة-النيجر-تعلق-أنشطة-المنظمات-الدولية-في-مناطق-العمليات-العسكرية-1080602287.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
النيجر, أخبار النيجر, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأمم المتحدة تسعى للتواصل مع قادة الانقلاب في النيجر بعد تعليق عمل وكالاتها في البلاد
16:16 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 16:23 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن توقف وكالاتها ومنظمات أخرى تابعة لها في النيجر، نتيجة لقرار صادر من قبل قادة الانقلاب العسكري في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، للصحفيين في جنيف: "لقد رأينا التقارير، ونحن على اتصال مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لنفهم بشكل أفضل ما يعنيه هذا، وتداعياته على العمل الإنساني"، وفقا لصحيفة
"فانغارد" النيجيرية.
وجاءت تصريحات فيلوتشي، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في النيجر، في وقت متأخر أمس الخميس، أنها "ستمنع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من العمل في مناطق العمليات العسكرية، وذلك بسبب الوضع الأمني الحالي".
وأضافت الوزارة أن "جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة بشكل مؤقت".
واستولى القادة العسكريون في النيجر على السلطة، بواسطة انقلاب
وقع، في 26 يوليو/ تموز الماضي، والذي تسبب في الإطاحة برئيس البلاد، محمد بازوم.
ومن بين المبررات التي قدمها قادة الانقلاب لعزل بازوم، المنتخب ديمقراطيا، الوضع الأمني المتردي في البلاد.
لكن منذ الانقلاب، استمرت الهجمات، إذ أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أن أكثر من 20 ألف شخص نزحوا، بسبب أعمال العنف التي وقعت، في الشهر الماضي وحده.
وأضافت أنه "نزح بالفعل أكثر من 710 ألف شخص داخل البلاد، بما في ذلك النيجيريين النازحين، واللاجئين، وطالبي اللجوء من البلدان المجاورة".