https://sputnikarabic.ae/20230901/البيت-الأبيض-لا-نرى-بريكس-تحالفا-مناهضا-لأمريكا-1080613665.html
البيت الأبيض: لا نرى "بريكس" تحالفا مناهضا لأمريكا
البيت الأبيض: لا نرى "بريكس" تحالفا مناهضا لأمريكا
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض لا ينظر إلى تحالف "بريكس" كهيئة معادية ضد الأمن القومي... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T15:04+0000
2023-09-01T15:04+0000
2023-09-01T15:04+0000
قمة بريكس 2023
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف في تصريحات للصحفيين: "لا نرى مجموعة "بريكس" كنوع من التحالف المناهض للولايات المتحدة أو هيئة معادية لأمننا القومي أو شبكتنا الواسعة من التحالفات والشراكات".وتابع كيربي: "هناك العديد من الدول أعضاء في ما يسمى "بريكس"... ولدينا بعض العلاقات الثنائية الجيدة للغاية معها، لذلك لا ننظر إليه على أنه يشكل أي نوع من التهديد".وعقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا.وحضر القمة رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثّل روسيا وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.وخلال القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/اقتصادي-أمريكي-يصف-عواقب-توسع-مجموعة-بريكس-1080604097.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قمة بريكس 2023, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البيت الأبيض: لا نرى "بريكس" تحالفا مناهضا لأمريكا
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض لا ينظر إلى تحالف "بريكس" كهيئة معادية ضد الأمن القومي الأمريكي.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف في تصريحات للصحفيين: "لا نرى مجموعة "بريكس" كنوع من التحالف المناهض للولايات المتحدة أو هيئة معادية لأمننا القومي أو شبكتنا الواسعة من التحالفات والشراكات".
وتابع كيربي: "هناك العديد من الدول أعضاء في ما يسمى "بريكس"... ولدينا بعض العلاقات الثنائية الجيدة للغاية معها، لذلك لا ننظر إليه على أنه يشكل أي نوع من التهديد".
وعقدت قمة "بريكس"
في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، برئاسة جنوب أفريقيا.
وحضر القمة رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثّل روسيا وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.
وخلال القمة، أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.