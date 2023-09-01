https://sputnikarabic.ae/20230901/الحرس-الثوري-الإيراني-العدو-يسعى-وراء-حرب-معرفية-في-المنطقة-1080604193.html
الحرس الثوري الإيراني: العدو يسعى وراء حرب معرفية في المنطقة
الحرس الثوري الإيراني: العدو يسعى وراء حرب معرفية في المنطقة
قال رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد خادمي، اليوم الجمعة، إن العدو يحاول تغيير اتجاه "الأربعينية" من خلال نشر بعض الأخبار... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T05:34+0000
2023-09-01T05:34+0000
2023-09-01T05:34+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد مجيد خادمي جاءت في كلمة له خلال ملتقى "مالك الأشتر"، الذي عُقد في منطقة أروند الحرة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.وأوضح القائد العسكري في الحرس الثوري أن "أعداء الثورة الإسلامية ركزوا على حركة كبيرة مثل الأربعين"، معتبرا أن "العدو يواجه اليوم مصاعب في المنطقة، ورغم التكاليف الباهظة، توصل العدو إلى نتيجة مفادها أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه في المنطقة".وأكد العميد مجيد خادمي أن "العدو يعاني من تلاحم المسلمين خلال مسيرة الأربعين، وهو غير قادر على نقل سرية عسكرية إلى مكان آمن مع كل النفقات التي تكبدها، بينما يسير الملايين من زوار الأربعين من النجف الى كربلاء كل عام دون أي مشاكل".وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، وصول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة "أربعينية الإمام الحسين"، حيث أوضح اللواء سعد معن، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العراقية، قوله بأن أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن عبر المنافذ البرية والمطارات.ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن الخطة المخصصة للزيارة تسير بسلاسة عالية تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا ووزير الداخلية.وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، قد أكد في اليوم نفسه (الثلاثاء)، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية "زوار الأربعينية".
https://sputnikarabic.ae/20230829/العراق-يعلن-دخول-أكثر-من-مليوني-وافد-لزيارة-الأربعين-1080541221.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني: العدو يسعى وراء حرب معرفية في المنطقة
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قال رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد خادمي، اليوم الجمعة، إن العدو يحاول تغيير اتجاه "الأربعينية" من خلال نشر بعض الأخبار الكاذبة، في سياق حربه المعرفية.
وأفادت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد مجيد خادمي جاءت في كلمة له خلال ملتقى "مالك الأشتر"، الذي عُقد في منطقة أروند الحرة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
وأوضح القائد العسكري في الحرس الثوري أن "أعداء الثورة الإسلامية ركزوا على حركة كبيرة مثل الأربعين"، معتبرا أن "العدو يواجه اليوم مصاعب في المنطقة، ورغم التكاليف الباهظة، توصل العدو إلى نتيجة مفادها أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه في المنطقة".
وأكد العميد مجيد خادمي
أن "العدو يعاني من تلاحم المسلمين خلال مسيرة الأربعين، وهو غير قادر على نقل سرية عسكرية إلى مكان آمن مع كل النفقات التي تكبدها، بينما يسير الملايين من زوار الأربعين من النجف الى كربلاء كل عام دون أي مشاكل".
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، وصول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة "أربعينية الإمام الحسين"، حيث أوضح اللواء سعد معن، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العراقية، قوله بأن أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن عبر المنافذ البرية والمطارات.
ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن الخطة المخصصة للزيارة تسير بسلاسة عالية تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا ووزير الداخلية.
وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، قد أكد في اليوم نفسه (الثلاثاء)، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية "زوار الأربعينية"
.