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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-استهداف-مقاطعة-بيلغورود-1080604385.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T05:51+0000
2023-09-01T05:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في تمام الساعة 7:30 من صباح اليوم، تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/هجوم-بطائرات-مسيرة-يستهدف-مدينة-كورتشاتوف-في-مقاطعة-كورسك-الروسية---عاجل-1080603673.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود

05:51 GMT 01.09.2023
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بانتسير اس 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في تمام الساعة 7:30 من صباح اليوم، تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
سلطات كورسك: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مدينة كورتشاتوف في المقاطعة
04:35 GMT
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
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