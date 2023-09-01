https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يراقب-الوضع-في-حوض-البحر-الأسود-بشكل-مستمر-1080611203.html
الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يراقب الوضع بشكل مستمر
الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يراقب الوضع بشكل مستمر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن "أسطول البحر الأسود يراقب الوضع في حوض البحر الأسود عبر جميع أنواع وحدات الاستطلاع وبشكل مستمر". 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T13:28+0000
2023-09-01T13:28+0000
2023-09-01T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هناك سيطرة كاملة عبر جميع أنواع وحدات الاستطلاع في البحر الأسود، من قبل أسطول البحر الأسود". وتابع: "ساعد هذا، يومي 29-30 من آب/ أغسطس الماضي، في قيام القوات الجوية البحرية لأسطول البحر الأسود بإحباط محاولة إنزال لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على ساحل شبه جزيرة القرم، بهدف القيام بأعمال إرهابية، ودمرت الطائرات البحرية (الروسية) أربعة زوارق عسكرية، وحيّدت نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا".وأردف البيان: "على محور دونيتسك، صدت القوات الروسية 36 هجومًا، خسر خلالها العدو ما يصل إلى 2385 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة إلى تدمير 30 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و75 سيارة، و21 مدفعا، خلال الأسبوع الماضي".ولفت البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وطائرة هليكوبتر، خلال الأسبوع الماضي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-5-ضربات-جوية-مكثفة-خلال-الأسبوع-الماضي-ضد-أهداف-أوكرانية--1080610456.html
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روسيا
الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود يراقب الوضع بشكل مستمر
13:28 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن "أسطول البحر الأسود يراقب الوضع في حوض البحر الأسود عبر جميع أنواع وحدات الاستطلاع وبشكل مستمر".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هناك سيطرة كاملة عبر جميع أنواع وحدات الاستطلاع في البحر الأسود، من قبل أسطول البحر الأسود".
وتابع: "ساعد هذا، يومي 29-30 من آب/ أغسطس الماضي، في قيام القوات الجوية البحرية لأسطول البحر الأسود بإحباط محاولة إنزال لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على ساحل شبه جزيرة القرم، بهدف القيام بأعمال إرهابية، ودمرت الطائرات البحرية (الروسية) أربعة زوارق عسكرية، وحيّدت نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا".
وأردف البيان: "على محور دونيتسك، صدت القوات الروسية 36 هجومًا، خسر خلالها العدو ما يصل إلى 2385 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة إلى تدمير 30 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و75 سيارة، و21 مدفعا، خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، نتيجة للإدارة المهنية والإجراءات المنسقة بشكل جيد لوحدات تجمعات القوات الروسية، وبالتعاون مع سلاح الجو والمدفعية الروسية، تم إحباط جميع الخطط الهجومية للعدو، وتم صد جميع الهجمات من خلال الإجراءات البطولية لوحدات مجموعة قوات "الشرق" الروسية. وبلغ إجمالي خسائر العدو، خلال الأسبوع الماضي، نحو 1025 عسكريًا، و13 عربة مدرعة قتالية، و26 مركبة، و26 مدفعا".
ولفت البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وطائرة هليكوبتر، خلال الأسبوع الماضي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.