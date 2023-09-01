https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم
الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير زورق أوكراني مسير ثان حاول شن هجوم إرهابي على جسر القرم. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T23:28+0000
2023-09-01T23:28+0000
2023-09-01T23:40+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
زورق
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكشفت الدفاع الروسية أن الزورق الأوكراني المسير الثاني كان شبه غاطس، وتم إحباطه وتدميره في البحر الأسود قبل الوصول إلى هدفه.وليل الجمعة، كانت المحاولة الإرهابية الأولى التي شنها نظام كييف على جسر القرم، حيث دمرت البحرية الروسية زورق أوكراني مسير شبه غاطس في البحر الأسود.وفي السياق أفاد مقر عمليات تشغيل جسر القرم، بتوقف حركة المركبات على الجسر مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/توقف-حركة-مرور-المركبات-على-جسر-القرم-مؤقتا--عاجل-1080623625.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, زورق, أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا, زورق, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم
23:28 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 23:40 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير زورق أوكراني مسير ثان حاول شن هجوم إرهابي على جسر القرم.
وكشفت الدفاع الروسية أن الزورق الأوكراني المسير الثاني كان شبه غاطس، وتم إحباطه وتدميره في البحر الأسود قبل الوصول إلى هدفه
.
في الوقت ذاته، أعلنت الدفاع الروسية عن إحباط وتدمير زورق أوكراني مسير ثالث شبه غاطس في البحر الأسود قبل الوصول إلى جسر القرم.
وليل الجمعة، كانت المحاولة الإرهابية الأولى التي شنها نظام كييف على جسر القرم، حيث دمرت البحرية الروسية زورق أوكراني مسير شبه غاطس في البحر الأسود.
وفي السياق أفاد مقر عمليات تشغيل جسر القرم، بتوقف حركة المركبات على الجسر مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.
وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.