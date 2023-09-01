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استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم
الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير زورق أوكراني مسير ثان حاول شن هجوم إرهابي على جسر القرم. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T23:28+0000
2023-09-01T23:40+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
زورق
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكشفت الدفاع الروسية أن الزورق الأوكراني المسير الثاني كان شبه غاطس، وتم إحباطه وتدميره في البحر الأسود قبل الوصول إلى هدفه.وليل الجمعة، كانت المحاولة الإرهابية الأولى التي شنها نظام كييف على جسر القرم، حيث دمرت البحرية الروسية زورق أوكراني مسير شبه غاطس في البحر الأسود.وفي السياق أفاد مقر عمليات تشغيل جسر القرم، بتوقف حركة المركبات على الجسر مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/توقف-حركة-مرور-المركبات-على-جسر-القرم-مؤقتا--عاجل-1080623625.html
جمهورية القرم الروسية
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, زورق, أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا, زورق, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم

23:28 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 23:40 GMT 01.09.2023)
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير زورق أوكراني مسير ثان حاول شن هجوم إرهابي على جسر القرم.
وكشفت الدفاع الروسية أن الزورق الأوكراني المسير الثاني كان شبه غاطس، وتم إحباطه وتدميره في البحر الأسود قبل الوصول إلى هدفه.
في الوقت ذاته، أعلنت الدفاع الروسية عن إحباط وتدمير زورق أوكراني مسير ثالث شبه غاطس في البحر الأسود قبل الوصول إلى جسر القرم.
وليل الجمعة، كانت المحاولة الإرهابية الأولى التي شنها نظام كييف على جسر القرم، حيث دمرت البحرية الروسية زورق أوكراني مسير شبه غاطس في البحر الأسود.
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
توقف حركة مرور المركبات على جسر القرم مؤقتا
21:55 GMT
وفي السياق أفاد مقر عمليات تشغيل جسر القرم، بتوقف حركة المركبات على الجسر مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.
وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.
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