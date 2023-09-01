الدفاع الروسية تعلن عن 5 ضربات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي ضد أهداف أوكرانية
12:25 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 13:12 GMT 01.09.2023)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت، خلال الأسبوع الماضي، المنشآت العسكرية الأوكرانية بخمس رشقات صاروخية مركزة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من، 25 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول/ سبتمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية خمس ضربات مركز بأسلحة عبر الحاملات الجوية والبحرية بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة على مراكز القيادة ومراكز الاستطلاع اللاسلكية والإلكترونية للعدو، ومرافق البنية التحتية للمواني ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الغربية، وكذلك على المطارات".
وأضاف البيان: "نتيجة للضربات تعطلت السيطرة على نظام التدخل اللاسلكي الاستراتيجي للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش عمل لتجميع القوارب المسيرة، التي يستخدمها نظام كييف للأعمال الإرهابية، وأنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والمركبات المدرعة، وكذلك تم تدمير أسلحة الطائرات الغربية الصنع".
وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، خلال الأسبوع الماضي، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بـ44 محاولة فاشلة لتنفيذ هجمات على مواقع القوات الروسية، محاولة اختراق خطوط الدفاع".
وأضاف البيان أنه "تم صد جميع هجمات العدو، وتم تحييد نحو 960 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 24 مركبة قتالية مدرعة، و28 مركبة، و45 مدفعا".
وأردف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، تم تحسين الوضع التكتيكي لوحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية، من خلال السيطرة على معاقل العدو والمرتفعات الرئيسية، وبلغت خسائر العدو، خلال الأسبوع الماضي، ما يصل إلى 470 جنديا أوكرانيا، و22 مركبة قتالية مدرعة و21 مركبة، بالإضافة إلى 18 مدفعا".
وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، نجحت وحدات مجموعة قوات "المركز" في صد 14 هجوما للعدو خلال الأسبوع الماضي، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 540 جنديًا أوكرانيًا، و22 مركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، و10 مدافع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.