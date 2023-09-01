https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-5-ضربات-جوية-مكثفة-خلال-الأسبوع-الماضي-ضد-أهداف-أوكرانية--1080610456.html

الدفاع الروسية تعلن عن 5 ضربات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي ضد أهداف أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن عن 5 ضربات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي ضد أهداف أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت، خلال الأسبوع الماضي، المنشآت العسكرية الأوكرانية بخمس رشقات صاروخية مركزة. 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T12:25+0000

2023-09-01T12:25+0000

2023-09-01T13:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من، 25 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول/ سبتمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية خمس ضربات مركز بأسلحة عبر الحاملات الجوية والبحرية بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة على مراكز القيادة ومراكز الاستطلاع اللاسلكية والإلكترونية للعدو، ومرافق البنية التحتية للمواني ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الغربية، وكذلك على المطارات".وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، خلال الأسبوع الماضي، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بـ44 محاولة فاشلة لتنفيذ هجمات على مواقع القوات الروسية، محاولة اختراق خطوط الدفاع".وأردف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، تم تحسين الوضع التكتيكي لوحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية، من خلال السيطرة على معاقل العدو والمرتفعات الرئيسية، وبلغت خسائر العدو، خلال الأسبوع الماضي، ما يصل إلى 470 جنديا أوكرانيا، و22 مركبة قتالية مدرعة و21 مركبة، بالإضافة إلى 18 مدفعا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

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