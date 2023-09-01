عربي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-5-ضربات-جوية-مكثفة-خلال-الأسبوع-الماضي-ضد-أهداف-أوكرانية--1080610456.html
الدفاع الروسية تعلن عن 5 ضربات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي ضد أهداف أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن عن 5 ضربات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي ضد أهداف أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت، خلال الأسبوع الماضي، المنشآت العسكرية الأوكرانية بخمس رشقات صاروخية مركزة. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T12:25+0000
2023-09-01T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068632062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f705f1e950958a9ec3f40ee05f370ba.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من، 25 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول/ سبتمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية خمس ضربات مركز بأسلحة عبر الحاملات الجوية والبحرية بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة على مراكز القيادة ومراكز الاستطلاع اللاسلكية والإلكترونية للعدو، ومرافق البنية التحتية للمواني ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الغربية، وكذلك على المطارات".وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، خلال الأسبوع الماضي، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بـ44 محاولة فاشلة لتنفيذ هجمات على مواقع القوات الروسية، محاولة اختراق خطوط الدفاع".وأردف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، تم تحسين الوضع التكتيكي لوحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية، من خلال السيطرة على معاقل العدو والمرتفعات الرئيسية، وبلغت خسائر العدو، خلال الأسبوع الماضي، ما يصل إلى 470 جنديا أوكرانيا، و22 مركبة قتالية مدرعة و21 مركبة، بالإضافة إلى 18 مدفعا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الكرملين-نشر-منشآت-للإنتاج-العسكري-في-أوكرانيا-لن-يسهم-في-تخفيف-التوتر-وحل-النزاع-1080608411.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068632062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_494e67f82676e844523271138e8ba2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تعلن عن 5 ضربات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي ضد أهداف أوكرانية

12:25 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 13:12 GMT 01.09.2023)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت، خلال الأسبوع الماضي، المنشآت العسكرية الأوكرانية بخمس رشقات صاروخية مركزة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من، 25 آب/ أغسطس إلى 1 أيلول/ سبتمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية خمس ضربات مركز بأسلحة عبر الحاملات الجوية والبحرية بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة على مراكز القيادة ومراكز الاستطلاع اللاسلكية والإلكترونية للعدو، ومرافق البنية التحتية للمواني ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الغربية، وكذلك على المطارات".

وأضاف البيان: "نتيجة للضربات تعطلت السيطرة على نظام التدخل اللاسلكي الاستراتيجي للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش عمل لتجميع القوارب المسيرة، التي يستخدمها نظام كييف للأعمال الإرهابية، وأنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والمركبات المدرعة، وكذلك تم تدمير أسلحة الطائرات الغربية الصنع".

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: نشر منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يسهم في تخفيف التوتر وحل النزاع
11:41 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، خلال الأسبوع الماضي، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بـ44 محاولة فاشلة لتنفيذ هجمات على مواقع القوات الروسية، محاولة اختراق خطوط الدفاع".

وأضاف البيان أنه "تم صد جميع هجمات العدو، وتم تحييد نحو 960 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 24 مركبة قتالية مدرعة، و28 مركبة، و45 مدفعا".

وأردف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، تم تحسين الوضع التكتيكي لوحدات مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية، من خلال السيطرة على معاقل العدو والمرتفعات الرئيسية، وبلغت خسائر العدو، خلال الأسبوع الماضي، ما يصل إلى 470 جنديا أوكرانيا، و22 مركبة قتالية مدرعة و21 مركبة، بالإضافة إلى 18 مدفعا".

وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، نجحت وحدات مجموعة قوات "المركز" في صد 14 هجوما للعدو خلال الأسبوع الماضي، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 540 جنديًا أوكرانيًا، و22 مركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، و10 مدافع".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала