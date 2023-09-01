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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-خسائر-أوكرانيا-المرتفعة-ترجع-إلى-فاعلية-استهداف-قواتها-من-مسافات-بعيدة-1080611097.html
الكشف عن السبب الرئيسي وراء "الخسائر الفادحة" لأوكرانيا وبطء هجومها المضاد
الكشف عن السبب الرئيسي وراء "الخسائر الفادحة" لأوكرانيا وبطء هجومها المضاد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قادة تشكيلات الجيش الأوكراني يجبرون جنودهم على عبور حقول الألغام التي زرعتها القوات الروسية سيرا على الأقدام ودون... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T13:18+0000
2023-09-01T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية: "قيادة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تلقي بجنودها عمدا دون غطاء في هجمات "دموية" لعبور حقول الألغام التي زرعتها قواتنا، سيرا على الأقدام".وأضافت الوزارة أن الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية خلال ما يسمى بـ "الهجوم المضاد"، ترجع إلى فاعلية استهداف مركباتها المدرعة من مسافات بعيدة.بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران. ونشرت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة. وصرح الرئيس، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-5-ضربات-جوية-مكثفة-خلال-الأسبوع-الماضي-ضد-أهداف-أوكرانية--1080610456.html
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روسيا

الكشف عن السبب الرئيسي وراء "الخسائر الفادحة" لأوكرانيا وبطء هجومها المضاد

13:18 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 15:32 GMT 01.09.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قادة تشكيلات الجيش الأوكراني يجبرون جنودهم على عبور حقول الألغام التي زرعتها القوات الروسية سيرا على الأقدام ودون أي غطاء.
وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية: "قيادة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تلقي بجنودها عمدا دون غطاء في هجمات "دموية" لعبور حقول الألغام التي زرعتها قواتنا، سيرا على الأقدام".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن عن 5 ضربات جوية مكثفة خلال الأسبوع الماضي ضد أهداف أوكرانية
12:25 GMT
وأضافت الوزارة أن الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية خلال ما يسمى بـ "الهجوم المضاد"، ترجع إلى فاعلية استهداف مركباتها المدرعة من مسافات بعيدة.
بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران. ونشرت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة. وصرح الرئيس، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار "الهجوم المضاد".
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