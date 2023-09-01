https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-خسائر-أوكرانيا-المرتفعة-ترجع-إلى-فاعلية-استهداف-قواتها-من-مسافات-بعيدة-1080611097.html
الكشف عن السبب الرئيسي وراء "الخسائر الفادحة" لأوكرانيا وبطء هجومها المضاد
الكشف عن السبب الرئيسي وراء "الخسائر الفادحة" لأوكرانيا وبطء هجومها المضاد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قادة تشكيلات الجيش الأوكراني يجبرون جنودهم على عبور حقول الألغام التي زرعتها القوات الروسية سيرا على الأقدام ودون... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T13:18+0000
2023-09-01T13:18+0000
2023-09-01T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية: "قيادة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تلقي بجنودها عمدا دون غطاء في هجمات "دموية" لعبور حقول الألغام التي زرعتها قواتنا، سيرا على الأقدام".وأضافت الوزارة أن الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية خلال ما يسمى بـ "الهجوم المضاد"، ترجع إلى فاعلية استهداف مركباتها المدرعة من مسافات بعيدة.بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران. ونشرت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة. وصرح الرئيس، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-5-ضربات-جوية-مكثفة-خلال-الأسبوع-الماضي-ضد-أهداف-أوكرانية--1080610456.html
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روسيا
الكشف عن السبب الرئيسي وراء "الخسائر الفادحة" لأوكرانيا وبطء هجومها المضاد
13:18 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 15:32 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قادة تشكيلات الجيش الأوكراني يجبرون جنودهم على عبور حقول الألغام التي زرعتها القوات الروسية سيرا على الأقدام ودون أي غطاء.
وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية: "قيادة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية تلقي بجنودها عمدا دون غطاء في هجمات "دموية" لعبور حقول الألغام التي زرعتها قواتنا، سيرا على الأقدام".
وأضافت الوزارة أن الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية خلال ما يسمى بـ "الهجوم المضاد"، ترجع إلى فاعلية استهداف مركباتها المدرعة من مسافات بعيدة.
بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه
، في 4 يونيو/ حزيران. ونشرت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة. وصرح الرئيس، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار "الهجوم المضاد".