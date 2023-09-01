https://sputnikarabic.ae/20230901/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ-15-صاروخا-1080610105.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 صاروخا... فيديو
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 صاروخا... فيديو
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية، في... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T12:09+0000
2023-09-01T12:09+0000
2023-09-01T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: عند الساعة 13:45 بلدة نيتايلوفا - مدينة دونيتسك (منطقة كييفسكي)، حيث تم إطلاق 15 صاروخا"؛ بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 13:10 أربع قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.وقال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، في وقت سابق، إن أكثر من 40 ألف طفل جاؤوا إلى المدارس في يوم "المعرفة".ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة (كييفسكي) تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.ويذكر في هذا الصدد أيضًا، أن دول "الناتو" تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقد زودت الولايات المتحدة الأميركية كييف بمدافع هاوتزر البعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"؛ وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة في قصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-أوكراني-بالطائرات-المسيرة-في-دونيتسك--عاجل-1080602827.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 صاروخا... فيديو
12:09 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية، في يوم "المعرفة" (بدء العام الدراسي)، أطلقت 15 صاروخا على منطقة كييفسكي في مدينة دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: عند الساعة 13:45 بلدة نيتايلوفا - مدينة دونيتسك (منطقة كييفسكي)، حيث تم إطلاق 15 صاروخا"؛ بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 13:10 أربع قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وقال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، في وقت سابق، إن أكثر من 40 ألف طفل جاؤوا إلى المدارس في يوم "المعرفة".
ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة (كييفسكي) تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
ويذكر في هذا الصدد أيضًا، أن دول "الناتو" تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقد زودت الولايات المتحدة الأميركية كييف بمدافع هاوتزر البعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"؛ وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة في قصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.