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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ-15-صاروخا-1080610105.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 صاروخا... فيديو
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 صاروخا... فيديو
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية، في... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T12:09+0000
2023-09-01T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: عند الساعة 13:45 بلدة نيتايلوفا - مدينة دونيتسك (منطقة كييفسكي)، حيث تم إطلاق 15 صاروخا"؛ بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 13:10 أربع قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.وقال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، في وقت سابق، إن أكثر من 40 ألف طفل جاؤوا إلى المدارس في يوم "المعرفة".ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة (كييفسكي) تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.ويذكر في هذا الصدد أيضًا، أن دول "الناتو" تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقد زودت الولايات المتحدة الأميركية كييف بمدافع هاوتزر البعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"؛ وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة في قصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-أوكراني-بالطائرات-المسيرة-في-دونيتسك--عاجل-1080602827.html
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القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 صاروخا... فيديو

12:09 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 01.09.2023)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية، في يوم "المعرفة" (بدء العام الدراسي)، أطلقت 15 صاروخا على منطقة كييفسكي في مدينة دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناة "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: عند الساعة 13:45 بلدة نيتايلوفا - مدينة دونيتسك (منطقة كييفسكي)، حيث تم إطلاق 15 صاروخا"؛ بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 13:10 أربع قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وقال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، في وقت سابق، إن أكثر من 40 ألف طفل جاؤوا إلى المدارس في يوم "المعرفة".
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة في دونيتسك
02:13 GMT
ومنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة (كييفسكي) تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
ويذكر في هذا الصدد أيضًا، أن دول "الناتو" تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقد زودت الولايات المتحدة الأميركية كييف بمدافع هاوتزر البعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"؛ وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة في قصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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