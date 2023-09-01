https://sputnikarabic.ae/20230901/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يجريان-محادثات-في-سوتشي-الشهر-الجاري-1080607590.html

الكرملين: بوتين وأردوغان يجريان محادثات في سوتشي قريبا

الكرملين: بوتين وأردوغان يجريان محادثات في سوتشي قريبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقيان في مدينة سوتشي، يوم 4... 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T10:32+0000

2023-09-01T10:32+0000

2023-09-01T10:55+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول لقاء الرئيس بوتين مع نظيره التركي: "بالطبع ستجري المفاوضات، يوم الاثنين، وستعقد في سوتشي. وستجري في منتصف النهار".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.وقالت وسائل الإعلام، نقلًا عن مصدر في إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ومناقشة صفقة الحبوب".وصرّح مصدر في الرئاسة التركية، يوم الاثنين الماضي، أن أنقرة تأمل في أن ينعقد الاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في تركيا، مشيرًا إلى أن المحادثات حول مكان وموعد اللقاء لا تزال جارية.ونهاية مايو/ أيار الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكدا عزمهما عقد لقاء بينهما في المستقبل القريب.

https://sputnikarabic.ae/20230831/الرئاسة-التركية-لم-يتم-تأكيد-زيارة-الرئيس-أردوغان-إلى-روسيا-1080586731.html

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