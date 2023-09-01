https://sputnikarabic.ae/20230901/الكرملين-نشر-منشآت-للإنتاج-العسكري-في-أوكرانيا-لن-يسهم-في-تخفيف-التوتر-وحل-النزاع-1080608411.html
الكرملين: نشر منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يسهم في تخفيف التوتر وحل النزاع
الكرملين: نشر منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يسهم في تخفيف التوتر وحل النزاع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في تخفيف التوتر وحل النزاع. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T11:41+0000
2023-09-01T11:41+0000
2023-09-01T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "من المؤكد أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا، لن يسهم في تخفيف حدة التوتر وتسوية الصراع حول أوكرانيا".وتعليقًا على تصريحات بشأن بدء إنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا، قال بيسكوف: "بالطبع نحن ننظر لهذه التصريحات سلبًا. وبالطبع، أي منشأة لإنتاج الأسلحة، خاصة إذا كانت هذه الأسلحة تطلق علينا، تصبح هدفا خاضعا لاهتمام خاص من قبل عسكريينا".وأضاف: "هذا لا يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري، كما لا يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى، على التحديد المسبق للتنفيذ الناجح واستكمال العملية العسكرية الخاصة".ورجحت صحيفة "تليغراف"، في وقت سابق، تصنيع أسلحة وعربات عسكرية بريطانية في أوكرانيا، بموجب ترخيص للحد من اعتماد كييف على إمدادات الأسلحة من الحلفاء الغربيين، بحسب الصحيفة.وقالت الصحيفة إن "مسؤولين تنفيذيين من قطاع الدفاع البريطاني، سافروا إلى كييف لمناقشة خطط إقامة مشروعات مشتركة لتصنيع أسلحة ومركبات محليا".ومن المحتمل أن يُنظر إلى أي صفقة على أنها تعزيز هام لعلاقة بريطانيا مع أوكرانيا، حسبما ذكرته الصحيفة، مضيفة أن "شركات تصنيع أسلحة من دول أوروبية أخرى تجري كذلك مناقشات مع أوكرانيا بهذا الخصوص".
https://sputnikarabic.ae/20230901/صحيفة-أوكرانيا-تعتزم-استلام-أول-عشر-دبابات-أمريكية-من-طراز-أبرامز-1080605245.html
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روسيا
الكرملين: نشر منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يسهم في تخفيف التوتر وحل النزاع
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في تخفيف التوتر وحل النزاع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من المؤكد أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا، لن يسهم في تخفيف حدة التوتر وتسوية الصراع حول أوكرانيا".
وتعليقًا على تصريحات بشأن بدء إنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا، قال بيسكوف: "بالطبع نحن ننظر لهذه التصريحات سلبًا. وبالطبع، أي منشأة لإنتاج الأسلحة، خاصة إذا كانت هذه الأسلحة تطلق علينا، تصبح هدفا خاضعا لاهتمام خاص من قبل عسكريينا".
وأضاف: "هذا لا يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري، كما لا يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى، على التحديد المسبق للتنفيذ الناجح واستكمال العملية العسكرية الخاصة".
ورجحت صحيفة "تليغراف"، في وقت سابق، تصنيع أسلحة وعربات عسكرية بريطانية في أوكرانيا، بموجب ترخيص للحد من اعتماد كييف على إمدادات الأسلحة من الحلفاء الغربيين، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن "مسؤولين تنفيذيين من قطاع الدفاع البريطاني، سافروا إلى كييف لمناقشة خطط إقامة مشروعات مشتركة لتصنيع أسلحة ومركبات محليا".
ومن المحتمل أن يُنظر إلى أي صفقة على أنها تعزيز هام لعلاقة بريطانيا مع أوكرانيا، حسبما ذكرته الصحيفة، مضيفة أن "شركات تصنيع أسلحة من دول أوروبية أخرى تجري كذلك مناقشات مع أوكرانيا بهذا الخصوص".