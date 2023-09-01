https://sputnikarabic.ae/20230901/برلمانيان-المنقوش-ووزراء-من-الحكومة-التقوا-بالوزير-الإسرائيلي-بتعليمات-من-الدبيبة-1080614703.html

برلمانيان: المنقوش ووزراء آخرون التقوا الوزير الإسرائيلي بتعليمات من الدبيبة

برلمانيان: المنقوش ووزراء آخرون التقوا الوزير الإسرائيلي بتعليمات من الدبيبة

رغم إدانة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، مشاركة وزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، اجتماع مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، يؤكد أعضاء في... 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T16:03+0000

2023-09-01T16:03+0000

2023-09-01T16:33+0000

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تقارير سبوتنيك

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وأكد برلمانيان ليبيان في حديثهما لـ"سبوتنيك"، أن الاجتماع الذي جرى بين المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي كان بعلم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.وحاولت "سبوتنيك"، الحصول على تصريح من المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية للتأكيد أو النفي، دون رد منه حتى نشر هذا التقرير.وقبل يومين، أكد الدبيبة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، أنه "مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية".وتابع أن "ما حدث في روما أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي وقضية كبرى، وإن وقعت بشكل عابر، وذلك يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة".اجتماع أولأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، يوم الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".تعليمات الدبيبةقال عضو البرلمان الليبي، جبريل وحيدة، إن ما قامت به الوزيرة، نجلاء المنقوش، كان بتعليمات من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، ان بعض الوزراء من حكومة الدبيبة شاركوا الاجتماع، بهدف طلب دعم إسرائيل من أجل بقاء الحكومة في السلطة لأطول فترة ممكنة.وتابع: "ما ذكره الدبيبة بشأن تشكيل لجنة تحقيق في الأمر هو للتغطية على الأمر، ولا يمكنه إقالة المنقوش، خشية التصريح بكافة التفاصيل التي تكشف مسؤوليته".إحالة الملف للنائب العامفي الإطار ذاته، قال البرلماني الليبي علي الصول، إن المجلس طلب من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.دور واشنطنوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن انزعاج الجانب الأمريكي من تسريب اللقاء، "يؤكد أن واشنطن هي من كانت ترتب اللقاء بالتنسيق مع رئيس الحكومة غير الشرعية عبد الحميد الدبيبة".وتابع: "الدبيبة هو رئيس حكومة غير شرعية، ويمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة، أما بشأن من شاركوا في الاجتماع، فطلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في الاجتماع".وأضاف: "أي قرارات تتخذها الحكومة الموجودة في طرابلس غير ملزمة لأي حكومة قادمة، ولا للشعب الليبي".وعلق أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، في وقت سابق، على تسريب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، لاجتماع سري عقده مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن ليبرمان في مقابلة معه، أنه سبق وعقد لقاءات سرية مع مسؤولين عرب لا يعلم عنها أحد شيئا، أو لم يعلن عنها، حتى الآن.ولم تظهر وزيرة الخارجية الليبية منذ الأزمة حتى اليوم، فيما شهدت المدن الليبية احتجاجات واسعة رافضة للتطبيع مع إسرائيل.

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