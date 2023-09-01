https://sputnikarabic.ae/20230901/تحطم-مروحية-قائد-قوى-الأمن-الداخلي-لمحافظة-كرمانشاه-الإيرانية-صور--1080622280.html
تحطم مروحية قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمانشاه الإيرانية... صور
تحطم مروحية قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمانشاه الإيرانية... صور
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مروحية لقوى الأمن الداخلي تحطمت في مرتفعات دالاهو في محافظة كرمانشاه. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T19:32+0000
2023-09-01T19:32+0000
2023-09-01T19:32+0000
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وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن المروحية التي تقل قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمانشاه واجهت، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشكلة أثناء عودتها من حدود خسروي قبل أن تتحطم في مرتفعات دالاهو.وأشارت الوكالة إلى أن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمانشاه العميد، مهدي حاجيان، كان برفقة ثلاثة أشخاص.وذكرت الوكالة أن الحالة الصحية لقائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمانشاه مستقرة وأن فرق الإغاثة والإنقاذ الجوي توجهت إلى المكان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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تحطم مروحية قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمانشاه الإيرانية... صور
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مروحية لقوى الأمن الداخلي تحطمت في مرتفعات دالاهو في محافظة كرمانشاه.
وذكرت وكالة
"فارس" الإيرانية، أن المروحية التي تقل قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمانشاه واجهت، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشكلة أثناء عودتها من حدود خسروي قبل أن تتحطم في مرتفعات دالاهو.
وأشارت الوكالة إلى أن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كرمانشاه العميد، مهدي حاجيان، كان برفقة ثلاثة أشخاص.
وذكرت الوكالة أن الحالة الصحية لقائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمانشاه مستقرة وأن فرق الإغاثة والإنقاذ الجوي توجهت إلى المكان.