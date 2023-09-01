https://sputnikarabic.ae/20230901/تنتج-80--3-دول-تسيطر-على-سوق-الغاز-في-أفريقيا-1080616066.html
تنتج 80 %... 3 دول تسيطر على سوق الغاز في أفريقيا
تنتج 80 %... 3 دول تسيطر على سوق الغاز في أفريقيا
تشير التوقعات التي نشرتها غرفة الطاقة الأفريقية، في أغسطس/ آب، بشأن إنتاج الغاز الأفريقي في 2023، إلى أنه سيكون 25.5 مليار قدم مكعب في اليوم (نحو 722 مليون متر... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T16:00+0000
2023-09-01T16:00+0000
2023-09-01T16:00+0000
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وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنتج الدول الثلاث (نيجيريا والجزائر ومصر) غالبية إنتاج القارة الأفريقية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل لنحو 80 في المئة في المتوسط.
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انفوجرافيك, инфографика
تنتج 80 %... 3 دول تسيطر على سوق الغاز في أفريقيا
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تشير التوقعات التي نشرتها غرفة الطاقة الأفريقية، في أغسطس/ آب، بشأن إنتاج الغاز الأفريقي في 2023، إلى أنه سيكون 25.5 مليار قدم مكعب في اليوم (نحو 722 مليون متر مكعب يوميا)، وهو ما يحقق نسبة زيادة في الإنتاج تقدر بـ 1 في المئة مقارنة بمعدلات الإنتاج في عام 2022.
وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنتج الدول الثلاث (نيجيريا والجزائر ومصر) غالبية إنتاج القارة الأفريقية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل لنحو 80 في المئة في المتوسط.