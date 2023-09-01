https://sputnikarabic.ae/20230901/حماس-والجهاد-الإسلامي-لا-تراجع-عن-العمليات-في-الضفة-الغربية-1080604522.html
"حماس" و"الجهاد الإسلامي": لا تراجع عن العمليات في الضفة الغربية
"حماس" و"الجهاد الإسلامي": لا تراجع عن العمليات في الضفة الغربية
شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على تمسك بلاده باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية "تحرير الأرض". 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T05:57+0000
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وأفادت وكالة "سما"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اجتماع مغلق في العاصمة اللبنانية، بيروت، مع قيادتي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين.وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد بلاده بإعلان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بضرورة دعم الضفة الغربية، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة".ومن جانبها، شددت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع حسين أمير عبد اللهيان، تمسكها بخيار المقاومة باعتباره "خيارا استراتيجيا للشعب الفلسطيني"، فضلا عن "عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة".ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد هدد باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، قائلا عن العاروري إنه "يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه. حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر، كل من يحاول إيذاءنا، ومن يموّل ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".وتصاعدت التهديدات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة باستهداف قيادات من "حماس"، ومن حركة "الجهاد الإسلامي" في الداخل والخارج، تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230831/تفعيل-مسيرات-العودة-هل-تدفع-المقاومة-الفلسطينية-لمواجهة-مع-إسرائيل-في-غزة؟-1080591415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم العربي
الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم العربي
"حماس" و"الجهاد الإسلامي": لا تراجع عن العمليات في الضفة الغربية
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شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على تمسك بلاده باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية "تحرير الأرض".
وأفادت وكالة
"سما"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال اجتماع مغلق في العاصمة اللبنانية، بيروت، مع قيادتي حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في فلسطين.
وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد بلاده بإعلان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي
، بضرورة دعم الضفة الغربية، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة".
ومن جانبها، شددت القيادات الفلسطينية في اجتماعها مع حسين أمير عبد اللهيان، تمسكها بخيار المقاومة باعتباره "خيارا استراتيجيا للشعب الفلسطيني"، فضلا عن "عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة".
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي
، بنيامين نتنياهو، قد هدد باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، قائلا عن العاروري إنه "يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه. حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر، كل من يحاول إيذاءنا، ومن يموّل ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".
وتصاعدت التهديدات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة باستهداف قيادات من "حماس"، ومن حركة "الجهاد الإسلامي" في الداخل والخارج، تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي.