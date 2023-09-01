https://sputnikarabic.ae/20230901/رؤساء-إيكاس-يجتمعون-الاثنين-المقبل-لبحث-الوضع-في-الغابون-1080609219.html

رؤساء "إيكاس" يجتمعون الاثنين المقبل لبحث الوضع في الغابون

رؤساء "إيكاس" يجتمعون الاثنين المقبل لبحث الوضع في الغابون

قرر رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)، اليوم الجمعة، بحث الوضع المتعلق في الغابون، وتعيين رئيس أفريقيا الوسطى، فاوستين تواديرا، وسيطا للمجموعة... 01.09.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وأعلن وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، أن "مجموعة "إيكاس" ستجتمع، الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع في الغابون، على أن يعقد الاجتماع في غينيا الاستوائية".وكان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قد أعلن، أمس الخميس، "تعليق مشاركة الغابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له"، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري، الذي وقع الأسبوع الجاري.ويشار إلى أنه، صباح الأربعاء الماضي، سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الغابونية ليبرفيل، حيث أعلن عسكريون في الجيش الغابوني، بقيادة قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغيما، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.وقد جرى انتخاب رئيس الغابون علي بونغو، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة، في العام 2009، بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاما.وأعلنت السلطات في الغابون، إعادة انتخاب بونغو، لفترة رئاسية ثالثة بعد الفوز بنسبة 64.2%، في انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.يشار إلى أن الغابون، شهدت في عام 2019، محاولة انقلاب فاشلة، حيث حاولت مجموعة من الضباط السيطرة على الحكم ومنعت بث كلمة للرئيس علي بونغو، الذي كان في رحلة إلى المغرب، للتعافي من مرضه.

https://sputnikarabic.ae/20230831/الاتحاد-الأفريقي-يقرر-تعليق-مشاركة-الغابون-في-جميع-فعالياته-1080594388.html

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