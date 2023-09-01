عربي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230901/روسكوسموس-تم-وضع-صاروخ-سارمات-الروسي-في-حالة-التأهب-القتالي-1080607889.html
"روسكوسموس": تم وضع صاروخ "سارمات" الروسي في حالة التأهب القتالي
"روسكوسموس": تم وضع صاروخ "سارمات" الروسي في حالة التأهب القتالي
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهب. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T11:13+0000
2023-09-01T12:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061417793_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_e817ed01ecd4262ad70746da21fe9269.jpg
وقال بوريسوف خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب".وقال بوتين في اجتماع مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "في المستقبل القريب، ستبدأ قاذفات مجمع "سارمات" المزودة بصاروخ ثقيل جديد في الخدمة القتالية"."سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن أحد هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230831/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-و32-مسيرة-أوكرانية-1080583994.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061417793_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_01893dd22ef36235f318aa2d76610f9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"روسكوسموس": تم وضع صاروخ "سارمات" الروسي في حالة التأهب القتالي

11:13 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 01.09.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي "سارمات"
وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهب.
وقال بوريسوف خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب".
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" و32 مسيرة أوكرانية
أمس, 12:30 GMT
وقال بوتين في اجتماع مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "في المستقبل القريب، ستبدأ قاذفات مجمع "سارمات" المزودة بصاروخ ثقيل جديد في الخدمة القتالية".
"سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن أحد هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала