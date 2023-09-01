https://sputnikarabic.ae/20230901/روسكوسموس-تم-وضع-صاروخ-سارمات-الروسي-في-حالة-التأهب-القتالي-1080607889.html
"روسكوسموس": تم وضع صاروخ "سارمات" الروسي في حالة التأهب القتالي
"روسكوسموس": تم وضع صاروخ "سارمات" الروسي في حالة التأهب القتالي
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهب. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T11:13+0000
2023-09-01T11:13+0000
2023-09-01T12:12+0000
روسيا
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وقال بوريسوف خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب".وقال بوتين في اجتماع مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "في المستقبل القريب، ستبدأ قاذفات مجمع "سارمات" المزودة بصاروخ ثقيل جديد في الخدمة القتالية"."سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن أحد هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230831/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-و32-مسيرة-أوكرانية-1080583994.html
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روسيا
"روسكوسموس": تم وضع صاروخ "سارمات" الروسي في حالة التأهب القتالي
11:13 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهب.
وقال بوريسوف خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن "المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب".
وقال بوتين في اجتماع مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "في المستقبل القريب، ستبدأ قاذفات مجمع "سارمات" المزودة بصاروخ ثقيل جديد في الخدمة القتالية".
"سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن أحد هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.