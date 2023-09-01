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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/صحيفة-أوكرانيا-تعتزم-استلام-أول-عشر-دبابات-أمريكية-من-طراز-أبرامز-1080605245.html
صحيفة: أوكرانيا تعتزم استلام أول عشر دبابات أمريكية من طراز "أبرامز"
صحيفة: أوكرانيا تعتزم استلام أول عشر دبابات أمريكية من طراز "أبرامز"
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا بصدد استلام أول عشر دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث يأمل المسؤولون... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T07:04+0000
2023-09-01T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤول في "البنتاغون" لم تذكر اسمه، أنه من المفترض أن تتسلم أوكرانيا أول 10 دبابات من أصل 31 دبابة من طراز "أبرامز" في منتصف سبتمبر.وبحسب مصدر المنشور، توجد الآن عشر دبابات في ألمانيا، حيث تخضع للإصلاحات النهائية، وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهزًا، سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.وفي سياق متصل، قال الكولونيل مارتن أودونيل، المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الإسراع بتسليم 31 دبابة إلى أوكرانيا بحلول الخريف".وبحسب المنشور، فقد أكملت مجموعة من الجنود الأوكرانيين بالفعل برنامجًا تدريبيًا على دبابات "أبرامز" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الولايات-المتحدة-تنقل-31-دبابة-أبرامز-إلى-ألمانيا-لتدريب-الجنود-الأوكرانيين-1077075978.html
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العالم

صحيفة: أوكرانيا تعتزم استلام أول عشر دبابات أمريكية من طراز "أبرامز"

07:04 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 07:05 GMT 01.09.2023)
© AFP 2023 / Patrik Stollarzدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا بصدد استلام أول عشر دبابات أمريكية من طراز "أبرامز" في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث يأمل المسؤولون الغربيون أن يساعد ذلك على دعم الهجوم المضاد الأوكراني.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤول في "البنتاغون" لم تذكر اسمه، أنه من المفترض أن تتسلم أوكرانيا أول 10 دبابات من أصل 31 دبابة من طراز "أبرامز" في منتصف سبتمبر.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
الولايات المتحدة تنقل 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين
15 مايو, 18:34 GMT
وبحسب مصدر المنشور، توجد الآن عشر دبابات في ألمانيا، حيث تخضع للإصلاحات النهائية، وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهزًا، سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.
وفي سياق متصل، قال الكولونيل مارتن أودونيل، المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الإسراع بتسليم 31 دبابة إلى أوكرانيا بحلول الخريف".
وبحسب المنشور، فقد أكملت مجموعة من الجنود الأوكرانيين بالفعل برنامجًا تدريبيًا على دبابات "أبرامز" الأمريكية.
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