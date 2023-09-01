https://sputnikarabic.ae/20230901/صواريخ-روسية-تستهدف-اجتماعا-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-فيديو-1080606005.html
صواريخ روسية تستهدف اجتماعا لقيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك... فيديو
صواريخ روسية تستهدف اجتماعا لقيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك... فيديو
تناقلت وسائل إعلام روسية فيديو يوثق تدمير القوات المسلحة الروسية مبنى في منطقة كراسنوأرميسك في دونيتسك، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية فيه،... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T08:22+0000
2023-09-01T08:22+0000
2023-09-01T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر مقطع الفيديو لحظة القصف وسقوط الصاروخين على المبنى، الذي كان قادة القوات الأوكرانية يعقدون اجتماعا فيه.وأسفر القصف عن انفجارين عنيفين أعقبهما تصاعد دخان كثيف وتطاير شظايا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44e0b8ab57e9bef380e8b3a9722f1a7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صواريخ روسية تستهدف اجتماعا لقيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك... فيديو
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تناقلت وسائل إعلام روسية فيديو يوثق تدمير القوات المسلحة الروسية مبنى في منطقة كراسنوأرميسك في دونيتسك، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية فيه، بواسطة صاروخين من نوع "إسكندر".
وأظهر مقطع الفيديو لحظة القصف وسقوط الصاروخين على المبنى، الذي كان قادة القوات الأوكرانية يعقدون اجتماعا فيه.
وأسفر القصف عن انفجارين عنيفين أعقبهما تصاعد دخان كثيف وتطاير شظايا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.