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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/صواريخ-روسية-تستهدف-اجتماعا-لقيادة-القوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-فيديو-1080606005.html
صواريخ روسية تستهدف اجتماعا لقيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك... فيديو
صواريخ روسية تستهدف اجتماعا لقيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك... فيديو
تناقلت وسائل إعلام روسية فيديو يوثق تدمير القوات المسلحة الروسية مبنى في منطقة كراسنوأرميسك في دونيتسك، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية فيه،... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T08:22+0000
2023-09-01T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر مقطع الفيديو لحظة القصف وسقوط الصاروخين على المبنى، الذي كان قادة القوات الأوكرانية يعقدون اجتماعا فيه.وأسفر القصف عن انفجارين عنيفين أعقبهما تصاعد دخان كثيف وتطاير شظايا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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صواريخ روسية تستهدف اجتماعا لقيادة القوات الأوكرانية في دونيتسك... فيديو

08:22 GMT 01.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تناقلت وسائل إعلام روسية فيديو يوثق تدمير القوات المسلحة الروسية مبنى في منطقة كراسنوأرميسك في دونيتسك، بالتزامن مع انعقاد اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية فيه، بواسطة صاروخين من نوع "إسكندر".
وأظهر مقطع الفيديو لحظة القصف وسقوط الصاروخين على المبنى، الذي كان قادة القوات الأوكرانية يعقدون اجتماعا فيه.
وأسفر القصف عن انفجارين عنيفين أعقبهما تصاعد دخان كثيف وتطاير شظايا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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