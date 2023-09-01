عربي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230901/ضابط-أمريكي-الغرب-ارتكب-خطأ-فادحا-بعدم-إصغائه-لتحذيرات-بوتين-قبل-العملية-الخاصة-1080613792.html
ضابط أمريكي: الغرب ارتكب خطأ فادحا بعدم إصغائه لتحذيرات بوتين قبل العملية الخاصة
ضابط أمريكي: الغرب ارتكب خطأ فادحا بعدم إصغائه لتحذيرات بوتين قبل العملية الخاصة
أفاد الضابط الأمريكي السابق، أنتوني شافير، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحًا بعدم الاستماع لمطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T15:16+0000
2023-09-01T15:16+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60667d8f3e2a13b772a8520cea23c652.jpg
وقال في مقابلة مع قناة "George Galloway" على "يوتيوب": "الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا، لم يستمعوا إلى الرئيس الروسي الذي بيّن بوضوح شديد مطالب روسيا، وبدلا من قبول وجهة نظره، تجاهل الغرب كلماته".وأكد شافير أنه إذا استمر الغرب في موقفه، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع، وربما للمواجهة المباشرة بين روسيا و"الناتو".تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع السلاح عن أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230901/شويغو-يناقش-مع-فيدان-صفقة-الحبوب-والعمل-المشترك-في-سوريا--1080612921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_256a9c7c6e95163f178afee0441f32db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: الغرب ارتكب خطأ فادحا بعدم إصغائه لتحذيرات بوتين قبل العملية الخاصة

15:16 GMT 01.09.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد الضابط الأمريكي السابق، أنتوني شافير، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحًا بعدم الاستماع لمطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال في مقابلة مع قناة "George Galloway" على "يوتيوب": "الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا، لم يستمعوا إلى الرئيس الروسي الذي بيّن بوضوح شديد مطالب روسيا، وبدلا من قبول وجهة نظره، تجاهل الغرب كلماته".
وأكد شافير أنه إذا استمر الغرب في موقفه، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع، وربما للمواجهة المباشرة بين روسيا و"الناتو".
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
شويغو يناقش مع فيدان "صفقة الحبوب" والعمل المشترك في سوريا... صور وفيديو
14:51 GMT
تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع السلاح عن أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала