https://sputnikarabic.ae/20230901/ضابط-أمريكي-الغرب-ارتكب-خطأ-فادحا-بعدم-إصغائه-لتحذيرات-بوتين-قبل-العملية-الخاصة-1080613792.html
ضابط أمريكي: الغرب ارتكب خطأ فادحا بعدم إصغائه لتحذيرات بوتين قبل العملية الخاصة
ضابط أمريكي: الغرب ارتكب خطأ فادحا بعدم إصغائه لتحذيرات بوتين قبل العملية الخاصة
أفاد الضابط الأمريكي السابق، أنتوني شافير، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحًا بعدم الاستماع لمطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T15:16+0000
2023-09-01T15:16+0000
2023-09-01T15:16+0000
روسيا
العالم
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وقال في مقابلة مع قناة "George Galloway" على "يوتيوب": "الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا، لم يستمعوا إلى الرئيس الروسي الذي بيّن بوضوح شديد مطالب روسيا، وبدلا من قبول وجهة نظره، تجاهل الغرب كلماته".وأكد شافير أنه إذا استمر الغرب في موقفه، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع، وربما للمواجهة المباشرة بين روسيا و"الناتو".تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع السلاح عن أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230901/شويغو-يناقش-مع-فيدان-صفقة-الحبوب-والعمل-المشترك-في-سوريا--1080612921.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط أمريكي: الغرب ارتكب خطأ فادحا بعدم إصغائه لتحذيرات بوتين قبل العملية الخاصة
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أفاد الضابط الأمريكي السابق، أنتوني شافير، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحًا بعدم الاستماع لمطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال في مقابلة مع قناة
"George Galloway" على "يوتيوب": "الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا، لم يستمعوا إلى الرئيس الروسي الذي بيّن بوضوح شديد مطالب روسيا، وبدلا من قبول وجهة نظره، تجاهل الغرب كلماته".
وأكد شافير أنه إذا استمر الغرب في موقفه، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع، وربما للمواجهة المباشرة بين روسيا و"الناتو".
تواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، بهدف حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية الأراضي التي انضمت إلى روسيا أخيرا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع السلاح عن أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.