عربي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-روسيا-تفوز-بالنزاع-في-أوكرانيا-والغرب-يخسر-1080602388.html
عضو لدى "الكونغرس": روسيا تفوز بالنزاع في أوكرانيا والغرب يخسر
عضو لدى "الكونغرس": روسيا تفوز بالنزاع في أوكرانيا والغرب يخسر
قالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن روسيا تربح الصراع في أوكرانيا، والغرب يخسر على خلفية أكاذيب الولايات المتحدة. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T00:05+0000
2023-09-01T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
الكونغرس الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/17/1062575510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_925d932fcef2d813399b5c065d3756e7.jpg
وقالت خلال كلمتها: "أمريكا تكذب بشأن الحرب، هذه هي المأساة. هم (الغرب) يخسرون. روسيا تفوز".وقالت: "نحن نمول قتل الأبرياء، بينما لا يقف قادتنا المتغطرسون ليقولوا إن الوقت قد حان للحديث عن السلام".وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، حيث نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230831/حاكم-مقاطعة-بسكوف-تحييد-جسم-مجهول-الهوية-في-سماء-المقاطعة-1080600601.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/17/1062575510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ef8f22bc760b3d7a820ef709bb9981c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, الكونغرس الأمريكي

عضو لدى "الكونغرس": روسيا تفوز بالنزاع في أوكرانيا والغرب يخسر

00:05 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 06:11 GMT 01.09.2023)
© AP Photoامرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن روسيا تربح الصراع في أوكرانيا، والغرب يخسر على خلفية أكاذيب الولايات المتحدة.
وقالت خلال كلمتها: "أمريكا تكذب بشأن الحرب، هذه هي المأساة. هم (الغرب) يخسرون. روسيا تفوز".

وأضافت غرين أن الولايات المتحدة، مع استمرارها في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، "تمول قتل الأبرياء".

وقالت: "نحن نمول قتل الأبرياء، بينما لا يقف قادتنا المتغطرسون ليقولوا إن الوقت قد حان للحديث عن السلام".
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة بسكوف: تحييد جسم مجهول الهوية في سماء المقاطعة... فيديو
أمس, 21:30 GMT
وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، حيث نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала