https://sputnikarabic.ae/20230901/عضو-بالكونغرس-الأمريكي-روسيا-تفوز-بالنزاع-في-أوكرانيا-والغرب-يخسر-1080602388.html
عضو لدى "الكونغرس": روسيا تفوز بالنزاع في أوكرانيا والغرب يخسر
عضو لدى "الكونغرس": روسيا تفوز بالنزاع في أوكرانيا والغرب يخسر
قالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن روسيا تربح الصراع في أوكرانيا، والغرب يخسر على خلفية أكاذيب الولايات المتحدة. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T00:05+0000
2023-09-01T00:05+0000
2023-09-01T06:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
الكونغرس الأمريكي
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وقالت خلال كلمتها: "أمريكا تكذب بشأن الحرب، هذه هي المأساة. هم (الغرب) يخسرون. روسيا تفوز".وقالت: "نحن نمول قتل الأبرياء، بينما لا يقف قادتنا المتغطرسون ليقولوا إن الوقت قد حان للحديث عن السلام".وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، حيث نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230831/حاكم-مقاطعة-بسكوف-تحييد-جسم-مجهول-الهوية-في-سماء-المقاطعة-1080600601.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, الكونغرس الأمريكي
عضو لدى "الكونغرس": روسيا تفوز بالنزاع في أوكرانيا والغرب يخسر
00:05 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 06:11 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
قالت مارجوري تايلور غرين، عضو مجلس النواب الأمريكي، إن روسيا تربح الصراع في أوكرانيا، والغرب يخسر على خلفية أكاذيب الولايات المتحدة.
وقالت خلال كلمتها: "أمريكا تكذب بشأن الحرب، هذه هي المأساة. هم (الغرب) يخسرون. روسيا تفوز".
وأضافت غرين أن الولايات المتحدة، مع استمرارها في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، "تمول قتل الأبرياء".
وقالت: "نحن نمول قتل الأبرياء، بينما لا يقف قادتنا المتغطرسون ليقولوا إن الوقت قد حان للحديث عن السلام".
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وأشار إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، حيث نشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".