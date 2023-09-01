https://sputnikarabic.ae/20230901/علماء-يكتشفون-كوكبا-شبيها-بالأرض-متخفيا-في-النظام-الشمسي-1080607750.html
علماء يكتشفون كوكبا شبيها بالأرض متخفيا في النظام الشمسي
علماء يكتشفون كوكبا شبيها بالأرض متخفيا في النظام الشمسي
يحتوي النظام الشمسي بأبعاده المترامية تفاصيل بعيدة عنا، فهو عالم قاتم وبعيد عن ضوء الشمس، بحيث يمكن لكوكب كبير نسبيًا أن يخرج عن نطاق ملاحظتنا بسهولة. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T11:07+0000
2023-09-01T11:07+0000
2023-09-01T11:29+0000
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تُظهر الأجسام العابرة خارج مدار نبتون بعض السلوكيات الغريبة، التي قد تشير إلى وجود عالم خفي، وقد دفع هذا الموضوع العلماء إلى اقتراح فكرة الكوكب التاسع، وهو كوكب يشبه الأرض كبير الكتلة يكمن بعيدًا عن نطاق الرؤية وأقرب من الكوكب التاسع.لكن خلف كوكب نبتون توجد مجموعة كاملة من الصخور الجليدية والكواكب الصغيرة، تمتد إلى أبعد من ما يمكننا رؤيته، وتُعرف بحزام "كويبر"، وتحتوي على مجموعة من الأجسام، ولاحظ العلماء بفضل التلسكوبات المتطورة الأكثر حساسية مجموعة كاملة من هذه الأجسام التي تتجمع وتتحرك معًا في مجموعات ضمن مدارات مائلة.سيكون لهذا الكوكب الشبيه بالأرض كتلة تتراوح بين 1.5 و3 أضعاف كتلة الأرض، وميل قدره 30 درجة بالنسبة لمستوى النظام الشمسي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.وأوضح العالمان: "المعرفة الأكثر تفصيلا لحزام "كويبر" البعيد يمكن أن تكشف أو تستبعد وجود أي كوكب افتراضي في النظام الشمسي الخارجي".
https://sputnikarabic.ae/20230901/الهند-تكشف-عن-مهمتها-الأولى-إلى-الشمس-1080607104.html
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علوم, منوعات
علماء يكتشفون كوكبا شبيها بالأرض متخفيا في النظام الشمسي
11:07 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
يحتوي النظام الشمسي بأبعاده المترامية تفاصيل بعيدة عنا، فهو عالم قاتم وبعيد عن ضوء الشمس، بحيث يمكن لكوكب كبير نسبيًا أن يخرج عن نطاق ملاحظتنا بسهولة.
تُظهر الأجسام العابرة خارج مدار نبتون بعض السلوكيات الغريبة، التي قد تشير إلى وجود عالم خفي، وقد دفع هذا الموضوع العلماء إلى اقتراح فكرة الكوكب التاسع، وهو كوكب يشبه الأرض كبير الكتلة يكمن بعيدًا عن نطاق الرؤية وأقرب من الكوكب التاسع.
وفقًا لعلماء الكواكب، باتريك صوفيا ليكوكا، من جامعة كينداي، وتاكاشي إيتو، من المرصد الفلكي الوطني في اليابان، فإن هذا العالم المتجمد والمظلم والبعيد عن الشمس، لن تزيد كتلته عن 3 أضعاف كتلة الأرض، وقالوا: "إننا نتوقع وجود كوكب شبيه بالأرض في مدارات غريبة في النظام الشمسي الخارجي".
لكن خلف كوكب نبتون توجد مجموعة كاملة من الصخور الجليدية والكواكب الصغيرة، تمتد إلى أبعد من ما يمكننا رؤيته، وتُعرف بحزام "كويبر"، وتحتوي على مجموعة من الأجسام، ولاحظ العلماء بفضل التلسكوبات المتطورة الأكثر حساسية
مجموعة كاملة من هذه الأجسام التي تتجمع وتتحرك معًا في مجموعات ضمن مدارات مائلة.
لاحظ ليكوكا وتاداشي موكاي، تجمعات الأجسام واقترحوا كوكبًا افتراضيًا مخفيًا في حزام "كويبر" في عام 2008، وكتبوا: "لقد قررنا وجود كوكب شبيه بالأرض يقع في مدار بعيد ومائل".
سيكون لهذا الكوكب الشبيه بالأرض كتلة تتراوح بين 1.5 و3 أضعاف كتلة الأرض، وميل قدره 30 درجة بالنسبة لمستوى النظام الشمسي، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.
وأوضح العالمان: "المعرفة الأكثر تفصيلا لحزام "كويبر" البعيد يمكن أن تكشف أو تستبعد وجود أي كوكب افتراضي في النظام الشمسي
الخارجي".