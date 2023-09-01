عربي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230901/فرنسا-تؤكد-مقتل-أحد-مواطنيها-وسجن-آخر-في-الجزائر-1080614154.html
فرنسا تؤكد مقتل أحد مواطنيها وسجن آخر في الجزائر
فرنسا تؤكد مقتل أحد مواطنيها وسجن آخر في الجزائر
أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد مواطنيها، دون توضيح ظروف أو مكان وفاته، ‏في حين قالت إن مواطنا آخر "مسجون في الجزائر" في حادث يتعلق... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T15:49+0000
2023-09-01T15:49+0000
أخبار فرنسا
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104095/30/1040953048_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_b37a7c57928e43bf72dc649cadac215b.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "لقد علمنا بوفاة أحد مواطنينا وسجن مواطن آخر في الجزائر، في حادث تورط فيه عدد من مواطنينا"، وفقا لإذاعة "RTL" الفرنسية.وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن "مركز دعم الأزمات التابع لها وسفارتها في المغرب والجزائر على اتصال وثيق مع أسر المواطنين، المقتول والمحتجز".وذكرت وسائل الإعلام المحلية في المغرب، أن "سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائريون النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ".وأوضحت المصادر ذاتها أن "هؤلاء كانوا يقومون بجولة بحرية على متن درجات مائية، انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدية المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لكنهم تاهوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية".وفي أول تعليق رسمي من المغرب على الحادث، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، إن "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية"، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الجزائرية بشأن القضية.وجاء الحادث المبلغ عنه، وسط تصاعد التوترات بين الرباط والجزائر، بسبب نزاع طويل الأمد حول منطقة الصحراء الغربية.وفي 24 أغسطس/ آب 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب، وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" في مراكش، عندما فرض الملك الراحل الحسن الثاني، التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين، كما تكرس هذا التوتر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/طلبك-مرفوض-على-مواقع-التواصل-في-الجزائر-ردا-على-مناشدة-ملك-المغرب-1079707044.html
https://sputnikarabic.ae/20230816/قطر-منفتحون-لأي-دور-للتقريب-بين-المغرب-والجزائر-1080124280.html
أخبار فرنسا
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104095/30/1040953048_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_5c1e63f7189ae536caa60e6ee067fdca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

فرنسا تؤكد مقتل أحد مواطنيها وسجن آخر في الجزائر

15:49 GMT 01.09.2023
© AFP 2023 / Clemens Bilanوزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
وزارة الخارجية الفرنسية
© AFP 2023 / Clemens Bilan
تابعنا عبرTelegramNabd
أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد مواطنيها، دون توضيح ظروف أو مكان وفاته، ‏في حين قالت إن مواطنا آخر "مسجون في الجزائر" في حادث يتعلق بعدد من مواطنيها الموجودين هناك.‏
وقالت الوزارة في بيان لها: "لقد علمنا بوفاة أحد مواطنينا وسجن مواطن آخر في الجزائر، في حادث تورط فيه عدد من مواطنينا"، وفقا لإذاعة "RTL" الفرنسية.
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن "مركز دعم الأزمات التابع لها وسفارتها في المغرب والجزائر على اتصال وثيق مع أسر المواطنين، المقتول والمحتجز".
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
"طلبك مرفوض" على مواقع التواصل في الجزائر ردا على مناشدة ملك المغرب
2 أغسطس, 10:36 GMT
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في المغرب، أن "سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائريون النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ".
وأوضحت المصادر ذاتها أن "هؤلاء كانوا يقومون بجولة بحرية على متن درجات مائية، انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدية المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لكنهم تاهوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية".
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
قطر: منفتحون لأي دور للتقريب بين المغرب والجزائر
16 أغسطس, 07:23 GMT
وفي أول تعليق رسمي من المغرب على الحادث، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، إن "هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية"، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات الجزائرية بشأن القضية.
وجاء الحادث المبلغ عنه، وسط تصاعد التوترات بين الرباط والجزائر، بسبب نزاع طويل الأمد حول منطقة الصحراء الغربية.
وفي 24 أغسطس/ آب 2021، قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب، وتعد الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" في مراكش، عندما فرض الملك الراحل الحسن الثاني، التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، ما دفع الجزائر حينها إلى غلق الحدود البرية بين البلدين، كما تكرس هذا التوتر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
تسلسل زمني لأبرز خلافات المغرب والجزائر - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
تسلسل زمني لأبرز خلافات المغرب والجزائر
مشاهدة
7 أغسطس, 13:33 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала