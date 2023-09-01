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https://sputnikarabic.ae/20230901/لافروف-الولايات-المتحدة-تقوض-دور-الدولار-في-العالم-1080607416.html
لافروف: الولايات المتحدة تقوض دور الدولار في العالم
لافروف: الولايات المتحدة تقوض دور الدولار في العالم
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي ليس لديه رغبة في "التخلص" من الدولار، والولايات المتحدة نفسها تعرقل دور عملتها من خلال سياساتها. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T10:06+0000
2023-09-01T10:06+0000
روسيا
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وقال لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة موسكو الحكومية الدولية، بمناسبة بدء العام الدراسي: "نحن نبني خطنا ليس ضد الولايات المتحدة، وليس ضد الغرب. لقد تحدث الرئيس أيضًا عن ذلك، لا نريد أن نتخلص من الدولار، لكن الولايات المتحدة تتوقف عن إعطاء الدولار دوره، الذي كان مقبولًا للجميع. هذه هي المشكلة".وأشار لافروف إلى أنه، في الوقت الحالي، لا يمكن الاعتماد على أي مما يسمى بالعملات الاحتياطية، لا اليورو ولا الين ولا الدولار نفسه.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عملية إلغاء الدولار في منطقة "بريكس" أصبحت لا رجعة فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230901/لافروف-السعودية-أخطرت-روسيا-بأن-اجتماع-جدة-عقد-لإقناع-الجميع-بعدم-جدوى-المفاوضات-دون-موسكو-عاجل-1080606644.html
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لافروف: الولايات المتحدة تقوض دور الدولار في العالم

10:06 GMT 01.09.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي ليس لديه رغبة في "التخلص" من الدولار، والولايات المتحدة نفسها تعرقل دور عملتها من خلال سياساتها.
وقال لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة موسكو الحكومية الدولية، بمناسبة بدء العام الدراسي: "نحن نبني خطنا ليس ضد الولايات المتحدة، وليس ضد الغرب. لقد تحدث الرئيس أيضًا عن ذلك، لا نريد أن نتخلص من الدولار، لكن الولايات المتحدة تتوقف عن إعطاء الدولار دوره، الذي كان مقبولًا للجميع. هذه هي المشكلة".
وأشار لافروف إلى أنه، في الوقت الحالي، لا يمكن الاعتماد على أي مما يسمى بالعملات الاحتياطية، لا اليورو ولا الين ولا الدولار نفسه.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
لافروف: السعودية أبلغتنا أن اجتماع جدة عقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو
08:38 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عملية إلغاء الدولار في منطقة "بريكس" أصبحت لا رجعة فيها.
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