https://sputnikarabic.ae/20230901/متزعم-جبهة-النصرة-يستنفر-مقاتليه-لنصرة-قسد-في-دير-الزور-1080623007.html
متزعم "جبهة النصرة" يستنفر مقاتليه لنصرة "قسد" في دير الزور
متزعم "جبهة النصرة" يستنفر مقاتليه لنصرة "قسد" في دير الزور
كشفت مصادر خاصة في إدلب لـ"سبوتنيك" عن قيام المدعو أبو محمد الجولاني، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب، بعقد... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T20:31+0000
2023-09-01T20:31+0000
2023-09-01T20:31+0000
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وتابعت المصادر أن الجولاني طلب من قيادييه إرسال تعزيزات عسكرية نوعية لمساعدة "قسد"، مكونة من قناصين ومسلحين ذوي خبرة قتالية عالية في حرب الشوارع، بالإضافة إلى إرسال دعم تسليحي ينطوي على صواريخ مضادة للدروع.وأكملت المصادر أن الجولاني قام بتنسيق دعمه مع نظرائه في "قسد"، وبالفعل فقد بدأ إرسال التعزيزات على الفور، إذ تحركت ليلا بعض الأرتال المنفردة عبر طرق فرعية من ريف إدلب مرورا بريف حلب، ووصلت إلى أحد النقاط التابعة لمسلحي "قسد" في ريف الحسكة، على أن يتم نقلهم لاحقا إلى ريف دير الزور للقتال إلى جانب مسلحي "قسد" في حربهم المندلعة ضد قوات العشائر العربية هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230901/مجلس-القبائل-العربية-انتفاضة-ديرالزور-تجسد-رفضا-صارخا-للمشروع-الأمريكي-الناهب-لخيرات-سوريا-1080622768.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
متزعم "جبهة النصرة" يستنفر مقاتليه لنصرة "قسد" في دير الزور
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كشفت مصادر خاصة في إدلب لـ"سبوتنيك" عن قيام المدعو أبو محمد الجولاني، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب، بعقد اجتماع طارئ، مساء أمس الخميس، مع قيادييه على خلفية اندلاع الاشتباكات بين قوات العشائر ومسلحي "قسد" الموالين للجيش الأمريكي في عدد من محاور ريف دير الزور شرقي سوريا.
وتابعت المصادر أن الجولاني طلب من قيادييه إرسال تعزيزات عسكرية نوعية لمساعدة "قسد"، مكونة من قناصين ومسلحين ذوي خبرة قتالية عالية في حرب الشوارع، بالإضافة إلى إرسال دعم تسليحي ينطوي على صواريخ مضادة للدروع.
وأكملت المصادر أن الجولاني قام بتنسيق دعمه مع نظرائه في "قسد"، وبالفعل فقد بدأ إرسال التعزيزات على الفور، إذ تحركت ليلا بعض الأرتال المنفردة عبر طرق فرعية من ريف إدلب مرورا بريف حلب، ووصلت إلى أحد النقاط التابعة لمسلحي "قسد" في ريف الحسكة، على أن يتم نقلهم لاحقا إلى ريف دير الزور للقتال إلى جانب مسلحي "قسد" في حربهم المندلعة ضد قوات العشائر العربية هناك.