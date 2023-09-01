عربي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230901/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يعترف-بتفجير-الولايات-المتحدة-لأنابيب-نورد-ستريم-1-و2-1080605525.html
مرشح للرئاسة الأمريكية يعترف بتفجير الولايات المتحدة لأنابيب "نورد ستريم 1 و2"
مرشح للرئاسة الأمريكية يعترف بتفجير الولايات المتحدة لأنابيب "نورد ستريم 1 و2"
كشف المرشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ بتفجير خطي الأنابيب "نورد ستريم 1 و2". 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T07:37+0000
2023-09-01T07:37+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_0:0:2467:1388_1920x0_80_0_0_c1416a50e1d42f0f791c0b23ffc938d6.png
وقال راماسوامي لوكالة "فوكس نيوز"، إنه في حال فاز بمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية سيقوم بإبرام صفقة مع موسكو والتي من خلالها سيتم تجميد خط المواجهة واتخاذ "التزام حازم" بعدم قبول انضمام كييف إلى "الناتو".وأعرب راماسوامي عن رغبته في "فصل" روسيا عن الصين، واصفا تحالف البلدين بأنه "التهديد الأكبر" للولايات المتحدة.واعتبر راماسوامي أن سبب التحالف الصيني الروسي هو السياسة الخاطئة للولايات المتحدة، مضيفا بالقول، إن "الخطأ الكبير كان عندما عزلنا روسيا عن الغرب من خلال تفجير خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2"، فضلًا عن فرض عقوبات على روسيا.ويحتل راماسوامي المركز الثالث في ترشيحات الحزب الجمهوري لعام 2024، خلف الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-أمريكا-أصبحت-من-دول-العالم-الثالث-وبايدن-محتال-1080414431.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_308:0:2159:1388_1920x0_80_0_0_dbbae802047a045c90a3c6d73a6d5041.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مرشح للرئاسة الأمريكية يعترف بتفجير الولايات المتحدة لأنابيب "نورد ستريم 1 و2"

07:37 GMT 01.09.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف المرشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ بتفجير خطي الأنابيب "نورد ستريم 1 و2".
وقال راماسوامي لوكالة "فوكس نيوز"، إنه في حال فاز بمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية سيقوم بإبرام صفقة مع موسكو والتي من خلالها سيتم تجميد خط المواجهة واتخاذ "التزام حازم" بعدم قبول انضمام كييف إلى "الناتو".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مسيرة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى في مطار ويليامزبورت في 20 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
ترامب: أمريكا أصبحت من دول "العالم الثالث" وبايدن "محتال"
25 أغسطس, 13:46 GMT
وأعرب راماسوامي عن رغبته في "فصل" روسيا عن الصين، واصفا تحالف البلدين بأنه "التهديد الأكبر" للولايات المتحدة.
واعتبر راماسوامي أن سبب التحالف الصيني الروسي هو السياسة الخاطئة للولايات المتحدة، مضيفا بالقول، إن "الخطأ الكبير كان عندما عزلنا روسيا عن الغرب من خلال تفجير خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2"، فضلًا عن فرض عقوبات على روسيا.
ويحتل راماسوامي المركز الثالث في ترشيحات الحزب الجمهوري لعام 2024، خلف الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала