https://sputnikarabic.ae/20230901/مصرع-13-شخصا-وإصابة-16-آخرين-أغلبهم-إيرانيون-بحادث-سير-شمالي-العراق-1080624262.html
مصرع 13 شخصا وإصابة 16 آخرين أغلبهم إيرانيون بحادث سير شمالي العراق
مصرع 13 شخصا وإصابة 16 آخرين أغلبهم إيرانيون بحادث سير شمالي العراق
أفاد مدير عام صحة محافظة صلاح الدين شمالي العراق، خالد برهان، ليل الجمعة/السبت، بمصرع 13 زائرا وإصابة 16 آخرين أغلبهم إيرانيون بحادث سير على الطريق الرابط بين... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T23:21+0000
2023-09-01T23:21+0000
2023-09-01T23:43+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقال برهان للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن "حادث سير مروع على الطريق الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى وفاة 13 زائرا وجرح 16 بحالات حرجة". لافتا إلى أن "أغلب المتوفين هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف، أن "المستشفيات استقبلت الجرحى وتجري لهم عمليات جراحية والمتوفين تم إصدار شهادة وفاة لهم".وشهدت مدن عراقية مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية حوادث سير مماثلة أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الزوار الإيرانيين والعراقيين.ويستقبل العراق منذ أيام عبر مطارات البلاد والمنافذ البرية مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين ومن جنسيات عربية وأجنبية مختلفة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الأمام الحسين (ع) في مدينة كربلاء .
https://sputnikarabic.ae/20230901/العراق-يضع-حجر-الأساس-لمشروع-الربط-السككي-مع-إيران-1080610211.html
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العالم العربي, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, مقتل أشخاص
العالم العربي, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, مقتل أشخاص
مصرع 13 شخصا وإصابة 16 آخرين أغلبهم إيرانيون بحادث سير شمالي العراق
23:21 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 23:43 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أفاد مدير عام صحة محافظة صلاح الدين شمالي العراق، خالد برهان، ليل الجمعة/السبت، بمصرع 13 زائرا وإصابة 16 آخرين أغلبهم إيرانيون بحادث سير على الطريق الرابط بين الدجيل وسامراء.
بغداد – سبوتنيك. وقال برهان للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن "حادث سير مروع على الطريق
الرابط بين قضاء الدجيل وسامراء أدى إلى وفاة 13 زائرا وجرح 16 بحالات حرجة". لافتا إلى أن "أغلب المتوفين هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف، أن "المستشفيات استقبلت الجرحى وتجري لهم عمليات جراحية والمتوفين تم إصدار شهادة وفاة لهم".
وشهدت مدن عراقية مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية حوادث سير مماثلة أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الزوار الإيرانيين والعراقيين.
ويستقبل العراق منذ أيام عبر مطارات البلاد والمنافذ البرية مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين ومن جنسيات عربية وأجنبية مختلفة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الأمام الحسين (ع) في مدينة كربلاء .