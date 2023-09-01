https://sputnikarabic.ae/20230901/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1080610774.html

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال طوباس، القريبة من مدينة جنين في الضفة الغربية. 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T12:52+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة، مقتل الشاب عبد الرحيم فايز غنّام (36 عاما)، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في رأسه.وجاءت عملية مقتل الشاب الفلسطيني، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة عقابا، صباح اليوم، حيث حاصرت منزلا وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، فضلا عن إطلاقها لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف.وأدى إطلاق هذه الرصاصات إلى إصابة 4 شبان، اثنان منهم بالرصاص الحي، قُتل أحدهما وهو عبد الرحيم غنام، والآخران أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وأكدت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية دمّرت منزل المواطن عبد الرازق قاسم محمد أبو عرة (51 عاما)، واعتقلته ونجله بكر (30 عاما)، إضافة لاعتقال الشاب محمد وليد أحمد أبو عرة (40 عاما)".وفي سياق متصل، سبق أن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، قائلا عن العاروري إنه "يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه. حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر، كل من يحاول إيذاءنا، ومن يموّل ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".وتصاعدت التهديدات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، باستهداف قيادات من "حماس"، ومن حركة "الجهاد الإسلامي" في الداخل والخارج، تحمّلهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20230901/حماس-والجهاد-الإسلامي-لا-تراجع-عن-العمليات-في-الضفة-الغربية-1080604522.html

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الأخبار, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي