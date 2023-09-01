https://sputnikarabic.ae/20230901/هجوم-بطائرات-مسيرة-يستهدف-مدينة-كورتشاتوف-في-مقاطعة-كورسك-الروسية---عاجل-1080603673.html
سلطات كورسك: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مدينة كورتشاتوف في المقاطعة
سلطات كورسك: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مدينة كورتشاتوف في المقاطعة
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، تضرر مبنيين في مدينة كورشاتوف، جراء هجوم بطائرتين مسيرتين. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T04:35+0000
2023-09-01T04:35+0000
2023-09-01T05:46+0000
روسيا
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وقال ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هاجمت طائرتان مسيرتان كورشاتوف صباح اليوم، ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني... لقد توجه الخبراء إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار".وخلال أمس الخميس، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على "تليغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-يدمر-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-موسكو-1080603572.html
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روسيا
سلطات كورسك: هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مدينة كورتشاتوف في المقاطعة
04:35 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 05:46 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، تضرر مبنيين في مدينة كورشاتوف، جراء هجوم بطائرتين مسيرتين.
وقال ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "هاجمت طائرتان مسيرتان كورشاتوف صباح اليوم، ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني... لقد توجه الخبراء إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار".
وخلال أمس الخميس، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على "تليغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار
فوق المقاطعة.
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.