https://sputnikarabic.ae/20230901/وزير-الخارجية-الإيراني-تحسين-العلاقات-مع-السعودية-يؤثر-إيجابا-على-الشرق-الأوسط-1080608246.html

وزير الخارجية الإيراني: تحسين العلاقات مع السعودية يؤثر إيجابا على الشرق الأوسط

وزير الخارجية الإيراني: تحسين العلاقات مع السعودية يؤثر إيجابا على الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، خلال زيارته إلى لبنان. 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T11:18+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن تقييم إيران لتحسين العلاقات مع السعودية إيجابي، مؤكدا أن لذلك آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط والتطورات الإقليمية.وشدد عبد اللهيان على "الأهمية الأساسية لاستقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن "انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة لبنان الجديدة أمر في غاية الأهمية".وجدد وزير الخارجية الإيراني دعم بلاده لجهود رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، والتيارات السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس الجمهورية في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الملف شأن داخلي ويخص الشعب اللبناني وقادته فحسب.وتابع، قائلًا: "خلال المباحثات التي أجريناها مع المسؤولين السعوديين، سمعنا منهم تصريحات إيجابية وبناءة من أجل دعم لبنان، وندعو جميع الدول للتعاون مع لبنان ودعمه، والجمهورية الإيرانية ستستمر بدعمها القوي للبنان".من ناحيته، أعرب رئيس البرلمان اللبناني عن ارتياحه للتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين السعودية وإيران، واصفا إياها بأنها "مفيدة للمنطقة بأكملها".وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة، حيث جرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

https://sputnikarabic.ae/20230831/عبد-اللهيان-سمعنا-من-المسؤولين-السعوديين-تصريحات-إيجابية-وبناءة-من-أجل-دعم-لبنان--1080587593.html

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