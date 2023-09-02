https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلام-الجيش-الأوكراني-يرتعب-من-التكتيكات-الجديدة-للقوات-الروسية-1080627936.html

إعلام: الجيش الأوكراني يرتعب من التكتيكات الجديدة للقوات الروسية

إعلام: الجيش الأوكراني يرتعب من التكتيكات الجديدة للقوات الروسية

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن ظهور مخاوف جديدة لدى الجيش الأوكراني من التكتيكات الجديدة للقوات المسلحة الروسية. 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T08:22+0000

2023-09-02T08:22+0000

2023-09-02T08:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها أن "القوات المسلحة الروسية تستخدم تكتيكًا جديدًا من خلال إضرام النار في حقول الألغام".ونقلت الصحيفة عن مصدر في قوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الروسي بدأ يعتمد تكتيكات جديدة ويتكيف معها بسرعة، وذلك من خلال جعل حقول الألغام أكثر فتكًا.وأشار المصدر أنه "على سبيل المثال أن الألغام المزروعة يتم سكب مادة قابلة للاشتعال عليها، ما يتسبب في بحر من النيران والانفجارات". ويشير المقال إلى أن الجيش الأوكراني يعترف بميزات لروسيا في بعض الجوانب المهمة، بما في ذلك قوة المدفعية والنيران وأعداد الدبابات والطائرات المسيرة وكذلك أعداد المقاتلين على المحاور.

https://sputnikarabic.ae/20230901/أجور-تصل-إلى-2000-دولار-يوميا-كم-يكسب-المرتزقة-من-القتال-في-أوكرانيا؟-1080619667.html

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