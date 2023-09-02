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https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلام-الكويت-تطلب-تأجيل-زيارة-البرهان-وقطر-تستقبله-خلال-أيام-1080639261.html
إعلام: الكويت تطلب تأجيل زيارة البرهان.. وقطر تستقبله خلال أيام
إعلام: الكويت تطلب تأجيل زيارة البرهان.. وقطر تستقبله خلال أيام
ذكرت وسائل إعلام أن ارتباطات طائرة للقيادة الكويتية دفعتها للاعتذار عن استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وطلب... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T14:34+0000
2023-09-02T14:35+0000
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وذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، اليوم السبت، أنه كان من المقرر أن تستقبل الكويت البرهان ووفد قوى الحرية والتغيير، الأسبوع المقبل، في زيارتين منفصلتين.وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المفترض أن يتوجه وفد الحرية والتغيير الموجود حاليا في قطر إلى الكويت، قبل الإعلان عن تأجيل الزيارة.كما نقلت عما وصفته بـ "مصادر موثوقة" في الدوحة قولها إن رئيس مجلس السيادة يرتب لزيارة قطر خلال نهاية الأسبوع الجاري، لإجراء مباحثات تتعلق بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان الماضي. ومنذ الأسبوع الماضي، قام البرهان بزيارة إلى مصر التي كانت أول محطاته الخارجية بعد الأزمة الحالية التي يشدها السودان، بينما من المقرر أن يقوم بزيارة إلى جنوب السودان قبل الزيارة المقرر إلى قطر.ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي صراعا داخليا بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).ويشهد السودان منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات في مناطق متفرقة من البلاد تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، وحاولت أطراف عربية وأفريقية ودولية القيام بدور الوسيط لوقف إطلاق النار، لكن أي منها لم ينجح في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230902/البرهان-من-الحدود-مع-إريتريا-الجيش-يقاتل-في-الخرطوم-حتى-القضاء-على-التمرد-1080635739.html
https://sputnikarabic.ae/20230830/السودان-يعلن-الاتفاق-مع-مصر-على-تسريع-العمل-في-المعابر-الحدودية-1080545124.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قطر, أخبار قطر اليوم, الكويت
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قطر, أخبار قطر اليوم, الكويت

إعلام: الكويت تطلب تأجيل زيارة البرهان.. وقطر تستقبله خلال أيام

14:34 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 14:35 GMT 02.09.2023)
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / -
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ذكرت وسائل إعلام أن ارتباطات طائرة للقيادة الكويتية دفعتها للاعتذار عن استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وطلب تأجيل الزيارة حتى أواخر الشهر الجاري.
وذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، اليوم السبت، أنه كان من المقرر أن تستقبل الكويت البرهان ووفد قوى الحرية والتغيير، الأسبوع المقبل، في زيارتين منفصلتين.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
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11:57 GMT
وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المفترض أن يتوجه وفد الحرية والتغيير الموجود حاليا في قطر إلى الكويت، قبل الإعلان عن تأجيل الزيارة.
كما نقلت عما وصفته بـ "مصادر موثوقة" في الدوحة قولها إن رئيس مجلس السيادة يرتب لزيارة قطر خلال نهاية الأسبوع الجاري، لإجراء مباحثات تتعلق بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان الماضي.
ومنذ الأسبوع الماضي، قام البرهان بزيارة إلى مصر التي كانت أول محطاته الخارجية بعد الأزمة الحالية التي يشدها السودان، بينما من المقرر أن يقوم بزيارة إلى جنوب السودان قبل الزيارة المقرر إلى قطر.
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ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي صراعا داخليا بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ويشهد السودان منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات في مناطق متفرقة من البلاد تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، وحاولت أطراف عربية وأفريقية ودولية القيام بدور الوسيط لوقف إطلاق النار، لكن أي منها لم ينجح في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم حتى الآن.
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