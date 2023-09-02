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https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلام-شولتس-يتعرض-للإصابة-بكدمات-في-الوجه-1080645716.html
إعلام: شولتس يتعرض للإصابة بكدمات في الوجه
إعلام: شولتس يتعرض للإصابة بكدمات في الوجه
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعرض لإصابة في الوجه، أثناء ممارسته الرياضة. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T20:27+0000
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وجاء في تلك الوسائل: "اليوم السبت، تعرض المستشار الفيدرالي لحادث أثناء ممارسة الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع المواعيد على جدول الأعمال".ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية من الحزب الديمقراطي الألماني مايكل روث: "أنه كان من المفترض أن يزور شولتس مدينة هيرينغين في ولاية هيسن، ويتواصل مع السكان المحليين هناك".وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم السبت، لمجلة "شبيغل"، إن "شولتس سقط أثناء الركض، وأصيب بكدمات في وجهه. لكنه ينوي الالتزام بجدول أعماله اعتبارا من، يوم الإثنين".
https://sputnikarabic.ae/20230831/ضابط-أمريكي-نظام-كييف-يكرر-سيناريو-ألمانيا-النازية---1080590936.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ألمانيا

إعلام: شولتس يتعرض للإصابة بكدمات في الوجه

20:27 GMT 02.09.2023
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعرض لإصابة في الوجه، أثناء ممارسته الرياضة.
وجاء في تلك الوسائل: "اليوم السبت، تعرض المستشار الفيدرالي لحادث أثناء ممارسة الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع المواعيد على جدول الأعمال".
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ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية من الحزب الديمقراطي الألماني مايكل روث: "أنه كان من المفترض أن يزور شولتس مدينة هيرينغين في ولاية هيسن، ويتواصل مع السكان المحليين هناك".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم السبت، لمجلة "شبيغل"، إن "شولتس سقط أثناء الركض، وأصيب بكدمات في وجهه. لكنه ينوي الالتزام بجدول أعماله اعتبارا من، يوم الإثنين".
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