https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلام-شولتس-يتعرض-للإصابة-بكدمات-في-الوجه-1080645716.html
إعلام: شولتس يتعرض للإصابة بكدمات في الوجه
إعلام: شولتس يتعرض للإصابة بكدمات في الوجه
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعرض لإصابة في الوجه، أثناء ممارسته الرياضة. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T20:27+0000
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وجاء في تلك الوسائل: "اليوم السبت، تعرض المستشار الفيدرالي لحادث أثناء ممارسة الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع المواعيد على جدول الأعمال".ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية من الحزب الديمقراطي الألماني مايكل روث: "أنه كان من المفترض أن يزور شولتس مدينة هيرينغين في ولاية هيسن، ويتواصل مع السكان المحليين هناك".وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم السبت، لمجلة "شبيغل"، إن "شولتس سقط أثناء الركض، وأصيب بكدمات في وجهه. لكنه ينوي الالتزام بجدول أعماله اعتبارا من، يوم الإثنين".
https://sputnikarabic.ae/20230831/ضابط-أمريكي-نظام-كييف-يكرر-سيناريو-ألمانيا-النازية---1080590936.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار ألمانيا
إعلام: شولتس يتعرض للإصابة بكدمات في الوجه
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، تعرض لإصابة في الوجه، أثناء ممارسته الرياضة.
وجاء في تلك الوسائل: "اليوم السبت، تعرض المستشار الفيدرالي لحادث أثناء ممارسة الرياضة، وهو ليس على ما يرام، ولسوء الحظ، كان لا بد من إلغاء جميع المواعيد على جدول الأعمال".
ونقلت صحيفة
"فرانكفورتر روندشاو" عن رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية من الحزب الديمقراطي الألماني مايكل روث: "أنه كان من المفترض أن يزور شولتس مدينة هيرينغين في ولاية هيسن، ويتواصل مع السكان المحليين هناك".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم السبت، لمجلة "شبيغل"، إن "شولتس سقط أثناء الركض، وأصيب بكدمات في وجهه. لكنه ينوي الالتزام بجدول أعماله اعتبارا من، يوم الإثنين".