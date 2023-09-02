https://sputnikarabic.ae/20230902/إيران-تتسلم-طائرة-التدريب-ياك-130-الروسية-1080639647.html
إيران تتسلم طائرة التدريب "ياك 130" الروسية
إيران تتسلم طائرة التدريب "ياك 130" الروسية
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن القوات الجوية الإيرانية تسلمت طائرات تدريب روسية "ياك-130". 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T14:40+0000
2023-09-02T14:40+0000
2023-09-02T14:40+0000
روسيا
إيران
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وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنه تم نشر صور لطائرات التدريب القتالية الروسية ياك-130 في إيران، والتي تظهر أنه تم تسليم هذه الطائرة إلى القوات الجوية في الجيش الإيراني.طائرة "ياك 130" هي طائرة تدريبية قتالية متقدمة صممت وأنتجت من قبل شركة "ياكولوف" الروسية وهي قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري القوات الجوية لتعليم الطيران بمقاتلات الجيل الرابع.تم تصميم هذه الطائرة كبديل لطائرة التدريب "L-39" التي طلبها الجيش الروسي وتوفر قدرات الطيران مع طائرات الجيل 4+ مثل "سوخوي 35" والجيل 5 مثل "سوخوي 57".دخلت هذه الطائرة الخدمة رسميًا منذ عام 2011، بالإضافة إلى الجيش الروسي، طلبت أو استخدمت هذه الطائرة دول مثل الجزائر وفيتنام وبنغلاديش وبيلاروسيا وميانمار وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230826/إيران-تتطلع-للمزيد-من-التعاون-البحري-مع-روسيا-والصين-لاختراق-حصار-الغرب-1080448930.html
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران
إيران تتسلم طائرة التدريب "ياك 130" الروسية
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن القوات الجوية الإيرانية تسلمت طائرات تدريب روسية "ياك-130".
وذكرت وكالة
"تسنيم" الإيرانية أنه تم نشر صور لطائرات التدريب القتالية الروسية ياك-130 في إيران، والتي تظهر أنه تم تسليم هذه الطائرة إلى القوات الجوية في الجيش الإيراني.
طائرة "ياك 130" هي طائرة تدريبية قتالية متقدمة صممت وأنتجت من قبل شركة "ياكولوف" الروسية وهي قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري القوات الجوية لتعليم الطيران بمقاتلات الجيل الرابع.
تم تصميم هذه الطائرة كبديل لطائرة التدريب "L-39" التي طلبها الجيش الروسي وتوفر قدرات الطيران مع طائرات الجيل 4+ مثل "سوخوي 35" والجيل 5 مثل "سوخوي 57".
دخلت هذه الطائرة الخدمة رسميًا منذ عام 2011، بالإضافة إلى الجيش الروسي، طلبت أو استخدمت هذه الطائرة دول مثل الجزائر وفيتنام وبنغلاديش وبيلاروسيا وميانمار وسوريا.