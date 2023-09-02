https://sputnikarabic.ae/20230902/إيطاليا-نقول-لا-للاتحاد-الأوروبي-عندما-يكون-بقيادة-دولتين-أو-ثلاث-1080635603.html
إيطاليا: نقول لا للاتحاد الأوروبي عندما يكون "بقيادة دولتين أو ثلاث"
إيطاليا: نقول لا للاتحاد الأوروبي عندما يكون "بقيادة دولتين أو ثلاث"
ناشد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، بضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي نفسه، وعدم السماح في الوقت ذاته لعدد صغير من الدول المؤثرة الأعضاء... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T12:01+0000
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وقال تاجاني في منتدى "أمبروسيتي" السنوي، في تشيرنوبيو بإيطاليا: "لا ينبغي لأوروبا أن تقودها دولتان أو ثلاث"، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.وأضاف: "يجب القيام بكافة الإصلاحات الضرورية، ويجب علينا إصلاح ميثاق الاستقرار، وإبرام الاتحاد المصرفي، ومواءمة أنظمتنا الضريبية".كما دعا وزير الخارجية الإيطالي، إلى تبني سياسة صناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي.وتابع موضحا: "لكي يكون لأوروبا مكانة في العالم، يجب أن تتمتع بالقوة الاقتصادية، وليس فقط القوة التجارية، ويجب أن تكون قادرة على الاعتماد على المستوى الصناعي".وأضاف أن "أوروبا يجب أن تتخذ بعض الخطوات إلى الأمام" على الجبهة الدفاعية، وعلينا أن نكون أكثر طموحا، لكن الأعداد (العسكرية) التي لدينا لا تسمح بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230505/وزير-الخارجية-الإيطالي-تصريحات-وزير-الداخلية-الفرنسي-إهانة-لكل-الإيطاليين-وطعنة-في-الظهر-1076704261.html
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إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا: نقول لا للاتحاد الأوروبي عندما يكون "بقيادة دولتين أو ثلاث"
12:01 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
ناشد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم السبت، بضرورة إصلاح الاتحاد الأوروبي نفسه، وعدم السماح في الوقت ذاته لعدد صغير من الدول المؤثرة الأعضاء بتحديد أجندته.
وقال تاجاني في منتدى "أمبروسيتي" السنوي، في تشيرنوبيو بإيطاليا: "لا ينبغي لأوروبا أن تقودها دولتان أو ثلاث"، وفقا لوكالة
"أنسا" الإيطالية.
وأضاف: "يجب القيام بكافة الإصلاحات الضرورية، ويجب علينا إصلاح ميثاق الاستقرار، وإبرام الاتحاد المصرفي، ومواءمة أنظمتنا الضريبية".
كما دعا وزير الخارجية الإيطالي، إلى تبني سياسة صناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقال: "إذا أردنا أن يكون لنا وزن في العالم، يجب أن يكون لنا ثقل يتجاوز وزن الممثل الأعلى أو الوزراء".
وتابع موضحا: "لكي يكون لأوروبا
مكانة في العالم، يجب أن تتمتع بالقوة الاقتصادية، وليس فقط القوة التجارية، ويجب أن تكون قادرة على الاعتماد على المستوى الصناعي".
وأضاف أن "أوروبا يجب أن تتخذ بعض الخطوات إلى الأمام" على الجبهة الدفاعية، وعلينا أن نكون أكثر طموحا، لكن الأعداد (العسكرية) التي لدينا لا تسمح بذلك".