https://sputnikarabic.ae/20230902/البرهان-من-الحدود-مع-إريتريا-الجيش-يقاتل-في-الخرطوم-حتى-القضاء-على-التمرد-1080635739.html
البرهان من الحدود مع إريتريا: الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد
البرهان من الحدود مع إريتريا: الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد
وصل رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى ولاية كسلا على الحدود مع إريتريا. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T11:57+0000
2023-09-02T11:57+0000
2023-09-02T11:57+0000
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وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "رئيس مجلس السيادة السوداني قال إن الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد والعدو يعلم ذلك وقوته تتناقص".يأتي ذلك بعدما زار البرهان، في وقت سابق اليوم، مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، وقال إن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد".ورأى البرهان أن "الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معتبراً أن "تلك المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230829/وكالة-مقتل-39-شخصا-إثر-سقوط-قذائف-على-منازل-في-دارفور-بالسودان-1080516335.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
البرهان من الحدود مع إريتريا: الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد
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وصل رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى ولاية كسلا على الحدود مع إريتريا.
وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "رئيس مجلس السيادة السوداني قال إن الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد والعدو يعلم ذلك وقوته تتناقص".
يأتي ذلك بعدما زار البرهان، في وقت سابق اليوم، مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، وقال إن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد"
.
ورأى البرهان أن "الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معتبراً أن "تلك المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.