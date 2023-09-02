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https://sputnikarabic.ae/20230902/البرهان-من-الحدود-مع-إريتريا-الجيش-يقاتل-في-الخرطوم-حتى-القضاء-على-التمرد-1080635739.html
البرهان من الحدود مع إريتريا: الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد
البرهان من الحدود مع إريتريا: الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد
وصل رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى ولاية كسلا على الحدود مع إريتريا. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T11:57+0000
2023-09-02T11:57+0000
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وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "رئيس مجلس السيادة السوداني قال إن الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد والعدو يعلم ذلك وقوته تتناقص".يأتي ذلك بعدما زار البرهان، في وقت سابق اليوم، مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، وقال إن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد".ورأى البرهان أن "الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معتبراً أن "تلك المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230829/وكالة-مقتل-39-شخصا-إثر-سقوط-قذائف-على-منازل-في-دارفور-بالسودان-1080516335.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

البرهان من الحدود مع إريتريا: الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد

11:57 GMT 02.09.2023
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / -
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وصل رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى ولاية كسلا على الحدود مع إريتريا.
وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "رئيس مجلس السيادة السوداني قال إن الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد والعدو يعلم ذلك وقوته تتناقص".
يأتي ذلك بعدما زار البرهان، في وقت سابق اليوم، مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، وقال إن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد".
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
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ورأى البرهان أن "الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معتبراً أن "تلك المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMT
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