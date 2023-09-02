https://sputnikarabic.ae/20230902/البرهان-من-الحدود-مع-إريتريا-الجيش-يقاتل-في-الخرطوم-حتى-القضاء-على-التمرد-1080635739.html

البرهان من الحدود مع إريتريا: الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد

البرهان من الحدود مع إريتريا: الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى ولاية كسلا على الحدود مع إريتريا. 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T11:57+0000

2023-09-02T11:57+0000

2023-09-02T11:57+0000

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وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "رئيس مجلس السيادة السوداني قال إن الجيش يقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد والعدو يعلم ذلك وقوته تتناقص".يأتي ذلك بعدما زار البرهان، في وقت سابق اليوم، مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، وقال إن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد".ورأى البرهان أن "الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معتبراً أن "تلك المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار